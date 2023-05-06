الهلال يوافق على بيع نجمه.. ويقترب من “صفقة تبادلية” مع الأهلي

وافق مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بقيادة فهد بن نافل، على بيع أحد نجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. على الرغم من ترتيب الهلال المتدني في دوري المحترفين السعودي لموسم 2022-2023، فإن الفريق حقق إنجازاً كبيراً هذا الموسم، وتأهل إلى ثلاث نهائيات، بما في ذلك كأس الملك ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

ووفقاً لصحيفة “سوبر سبورتس”، فقد وافقت إدارة الهلال على بيع عقد اللاعب الكولومبي النجم غوستافو كويلار إلى نادي إنترناسيونال البرازيلي. وقد أعطى الهلال الضوء الأخضر لنادي إنترناسيونال للتفاوض مع كويلار شخصياً بعد نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى الهلال في صيف عام 2019 من نادي فلامنجو البرازيلي، حيث لعب لمدة ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، يفكر الهلال في صفقة تبادلية محتملة مع نادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، شريطة السماح للأخير بتسجيل نجوم جدد.

وقد طلب الأهلي، الذي عاد رسميًا إلى دوري المحترفين السعودي، تدابير مؤقتة لتسجيل صفقات جديدة في الصيف بعد أن منع من الاستقدام لمدة موسمين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويدخل محمد الربيعي، حارس مرمى الأهلي، في فترة حرة من عقده في أغسطس، ولم يقترب أي عضو في مجلس الإدارة من التفاوض معه حتى الآن لتجديد عقده.

ووفقاً لصحيفة “الرياض”، فقد أولو الربيعي الأولوية للبقاء في صفوف الفريق الأول للأهلي قبل النظر في أي عروض أخرى. وتدور شائعات قوية حول اهتمام الهلال بالتوقيع مع الربيعي مقابل إعادة حارس المرمى محمد العويس إلى فريق الأهلي. ويجدر بالذكر أن العويس انتقل إلى الهلال من فريق الأهلي الأول لكرة القدم في يناير 2022.