أخبار الرياضة

الهلال ينجو من فخ الجبلين في كأس خادم الحرمين

محمود عز

نجح نادي الهلال في تجاوز عقبة الجبلين، بالفوز بهدف دون رد 1-0 مساء اليوم الإثنين، في إطار دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

من لقاء الهلال والجبلين - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر

من لقاء الهلال والجبلين - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر

قد يهمك:

مباريات اليوم في دوري روشن السعودي 2023/2024 والقنوات الناقلة

هدية آل الشيخ.. المملكة أرينا ملعبا جديدا للهلال السعودي

التعادل السلبي بدون أهداف سيطر على مجريات الشوط الأول بين الفريقين.

من لقاء الهلال والجبلين - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر
من لقاء الهلال والجبلين – مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر

وفي الشوط الثاني، نشط الهلال على مستوى الهجوم، من أجل هز شباك الجبلين، لتفادي مفاجآت الخصم في كأس خادم الحرمين.

وفي الدقيقة 64، سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، هدف تقدم ناديه الهلال.

وفشل لاعبو الجبلين في تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز الهلال وصعود “الزعيم” إلى ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024.

وكان جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الجبلين، نشرها حساب الهلال على موقع تويتر كالتالي:

ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سالم الدوسري، مالكوم، عبد الله الحمدان، سلمان الفرج

تشكيل الهلال - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر
تشكيل الهلال لمباراة الجبلين – مصدر الصورة: حساب الهلال على موقع التواصل تويتر

فيما نشر حساب نادي الجبلين على موقع التواصل تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة الهلال، على النحو التالي:

يزيد أبو ليلى، إلياس بلحساني، محمد رايحي، عبد العزيز الشريد، جابر عيسى، مسعود بخيت، محمد الشنقيطي، نيلسون فرناندو، اسرال بيرتو، جيموفيتش، سليمان السعيد

تشكيل الجبلين - مصدر الصورة: حساب الجبلين على تويتر
تشكيل نادي الجبلين لمواجهة الهلال – مصدر الصورة: حساب الجبلين على موقع التواصل تويتر
محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات