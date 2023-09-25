الهلال ينجو من فخ الجبلين في كأس خادم الحرمين

نجح نادي الهلال في تجاوز عقبة الجبلين، بالفوز بهدف دون رد 1-0 مساء اليوم الإثنين، في إطار دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

من لقاء الهلال والجبلين - مصدر الصورة: حساب الهلال على تويتر

التعادل السلبي بدون أهداف سيطر على مجريات الشوط الأول بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نشط الهلال على مستوى الهجوم، من أجل هز شباك الجبلين، لتفادي مفاجآت الخصم في كأس خادم الحرمين.

وفي الدقيقة 64، سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، هدف تقدم ناديه الهلال.

وفشل لاعبو الجبلين في تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز الهلال وصعود “الزعيم” إلى ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024.

وكان جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الجبلين، نشرها حساب الهلال على موقع تويتر كالتالي:

ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سالم الدوسري، مالكوم، عبد الله الحمدان، سلمان الفرج

فيما نشر حساب نادي الجبلين على موقع التواصل تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة الهلال، على النحو التالي:

يزيد أبو ليلى، إلياس بلحساني، محمد رايحي، عبد العزيز الشريد، جابر عيسى، مسعود بخيت، محمد الشنقيطي، نيلسون فرناندو، اسرال بيرتو، جيموفيتش، سليمان السعيد