الهلال ينتصر على التعاون بثنائية نظيفة ويتصدر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين

تمكن نادي الهلال من الفوز المستحق على نظيره نادي التعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023، واستطاع الهلال الوصول إلى النقطة 35 بعد 13 مباراة ليتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق سبع نقاط عن الوصيف نادي النصر الذي تنقصه مباراة واحدة عن الهلال.

صورة للاعب ميتروفيتش يحتفل بأحد الأهداف، مصدر الصورة: terra

تفاصيل مباراة الهلال والتعاون

بدأ نادي الهلال كعادته المباراة ضاغطاً على دفاعات نادي التعاون من أجل إحراز هدف مبكر إلا أن الأهداف تأخرت وظلت المباراة دون أهداف حتى الدقيقة 81 حيث استطاع هدف الفريق إلكسندر ميتروفيتش من تسجيل هدف أول لنادي الهلال، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة تمكن اللاعب الدولي السعودي محمد كنو من تسجيل هدف ثانٍ للهلال لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح الهلال.

بهذه النتيجة استطاع الهلال أن يصل إلى النقطة 35 في المركز الأول، وظل نادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعد 13 مباراة خاضها الفريق، جاء ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.