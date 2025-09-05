الهلال يقطع الشك باليقين بشأن مصير ناصر الدوسري بعد مفاوضات أوروبية

في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به اللاعب ناصر الدوسري خلال الفترة الماضية وتصاعد الأنباء عن العروض الأوروبية المقدمة له؛ فقد كشف نادي الهلال عن موقفه النهائي بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق حيث جاء هذا القرار بعد دراسة طويلة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب ميشيل إنزاغي الذي حرص على وضع استراتيجية واضحة تضمن الحفاظ على توازن الفريق واستقرار صفوفه مع مراعاة طموحات اللاعب المهنية والشخصية وسط متابعة دقيقة من إدارة النادي لكل التطورات المتعلقة بالانتقالات الصيفية.

ناصر الدوسري في صفوف الهلال

أفادت تقارير صحفية سابقة بأن اللاعب ناصر الدوسري تلقى عروضًا من عدة أندية أوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفية وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم للأندية مما جذب أنظار الأندية الكبرى، وأكد الإعلامي الرياضي عبد الله الحليان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن إدارة نادي الهلال اتخذت قرارًا بالإبقاء على ناصر الدوسري ضمن صفوف الفريق؛ وذلك تلبية لرؤية المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي الذي يرى أن اللاعب عنصر أساسي يمكن الاعتماد عليه خلال الموسم الطويل القادم بعد تألقه اللافت في البطولة العالمية، وبذلك ينهي نادي الهلال الجدل حول مستقبل ناصر الدوسري مؤكدًا أنه سيواصل مسيرته مع الفريق رغم العروض الأوروبية المغرية مما يعكس ثقة الإدارة والجهاز الفني في قدراته وأهميته للفريق.

عروض أوروبية لضم ناصر الدوسري

كشفت تقارير صحفية أن نادي سيركل بروج البلجيكي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة الهلال؛ من أجل التعاقد مع اللاعب ناصر الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في خطوة تهدف للاستفادة من المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا، كما أضافت أن نادي سبورتينغ براغا البرتغالي أبدى أيضًا اهتمامه بالتعاقد مع الدورسري؛ إلا أن هذا الاهتمام لم يتطور بعد إلى تقديم عرض رسمي مما يترك باب المفاوضات مفتوحًا ويزيد من التوقعات حول مستقبل اللاعب في المرحلة القادمة.