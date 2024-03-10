الهلال يعود.. وسالم يواصل برنامجه التأهيلي

إكتفى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سالم الدوسري ببرنامج تأهيلي، في الوقت الذي عاود فيه زملاؤه من لاعبي فريق الهلال تدريباتهم يوم السبت بعد الفوز على الرياض يوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وقد واصل لاعب الهلال سالم الدوسري برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني، برفقة زميله حسان تمبكتي عقب الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في الركبة خلال المباراة أمام فريق الإتحاد يوم الثلاثاء، التي فاز فيها فريقه بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا.

وقد فرض مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيسوس تدريبات إسترجاعية على اللاعبين الذين شاركوا أمام الرياض، بينما بقية اللاعبين تنوعت تمارينهم بين النواحي البدنية والفنية، وفق ما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الإجتماعي.

ويخوض الأزرق تدريبه الأخير على ملعبه يوم الأحد، قبل أن يغادر بعد ذلك إلى جدة إستعدادا للقاء الإتحاد يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي البطولة الأسيوية.