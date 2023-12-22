الهلال يصل لإنجاز تاريخي في دوري روشن السعودي

تمكن نادي الهلال من اكتساح نادي أبها في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي بنتيجة 7 أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، ليعزز تصدره لجدول ترتيب البطولة.

فرحة نجوم نادي الهلال بعد الفوز على أبها بدوري روشن-المصدر:صفحة الهلال بتويتر

📊 إليـكم جـزءًا من أرقـام #الهلال هذا الموسـم

1️⃣1️⃣ فوزًا على التوالي في الدوري

1️⃣9️⃣ فوزًا على التوالي في جميع المسابقات

2️⃣7️⃣ مباراة على التوالي دون خسارة

5️⃣7️⃣ هدفًا كأقوى خط هجوم في دوري هذا العام

1️⃣1️⃣ مباراة بشباك نظيفة كأكثر فريق محافظة على مرماه في الدوري pic.twitter.com/Ot0r05aqI1 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 21, 2023

وقامت صفحة دوري روشن عن طريق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “X” بالإعلان عن وصول نادي الهلال لإنجاز تاريخي كونه أسرع فريق يتمكن من حصد 50 نقطة بمنافسات بطولة الدوري السعودي بعد مرور 18 جولة فقط، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الانتصار الحادي عشر تواليًا بمنافسات البطولة.

📊🔥 رقم قياسي جديد

#الهلال يسطر التاريخ كأول فريق يحقق 50 نقطة من أول 18 مباراة عبر تاريخ الدوري 🌟 #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/j6kcxJPbMA — دوري روشن السعودي (@SPL) December 21, 2023

للمرة الأولى في تاريخه يحقق ‌الهلال⁩ الفوز في 11 مباراة متتالية ⛓️🔝#الهلال_أبها | #yallaRSL pic.twitter.com/MFkU0ZrY5l — دوري روشن السعودي (@SPL) December 21, 2023

وتقدم الهلال في نتيجة المباراة أمام أبها عند الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب سافيتش، قبل أن يضيف ميتروفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من علامة الجزاء، ثم بعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث للفريق عند الدقيقة 72، قبل أن يعود سافيتش من جديد ويضيف الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة 79، ثم بعدها أضاف كانو الهدف الخامس عند الدقيقة 82، ويضيف بعدها روبن نيفيس الهدف السادس عند الدقيفة 86، ليعود النجم سافيتش ويضيف الهدف الثالث له والسابع لفريقه عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع.

وبعد هذا الفوز فقد رفع الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة 50 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، حيث إنتصر خلال 16 مباراة وتعادل في مواجهتين.