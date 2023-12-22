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الهلال يصل لإنجاز تاريخي في دوري روشن السعودي

مصطفى السيد أبو حجازي

تمكن نادي الهلال من اكتساح نادي أبها في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي بنتيجة 7 أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، ليعزز تصدره لجدول ترتيب البطولة. 

نجوم نادي الهلال

فرحة نجوم نادي الهلال بعد الفوز على أبها بدوري روشن-المصدر:صفحة الهلال بتويتر

وقامت صفحة دوري روشن عن طريق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “X” بالإعلان عن وصول نادي الهلال لإنجاز تاريخي كونه أسرع فريق يتمكن من حصد 50 نقطة بمنافسات بطولة الدوري السعودي بعد مرور 18 جولة فقط، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الانتصار الحادي عشر تواليًا بمنافسات البطولة. 

وتقدم الهلال في نتيجة المباراة أمام أبها عند الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب سافيتش، قبل أن يضيف ميتروفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من علامة الجزاء، ثم بعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث للفريق عند الدقيقة 72، قبل أن يعود سافيتش من جديد ويضيف الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة 79، ثم بعدها أضاف كانو الهدف الخامس عند الدقيقة 82، ويضيف بعدها روبن نيفيس الهدف السادس عند الدقيفة 86، ليعود النجم سافيتش ويضيف الهدف الثالث له والسابع لفريقه عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع. 

وبعد هذا الفوز فقد رفع الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة 50 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، حيث إنتصر خلال 16 مباراة وتعادل في مواجهتين.  

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عن الكاتب:
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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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