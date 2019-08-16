الهلال يصل دبي لملاقاة الوصل في البطولة العربية

وصلت بعثة الهلال السوداني إلى مطار دبي، اليوم الجمعة، حيث سيلتقي الهلال والوصل الإماراتي يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور 32 من البطولة العربية، وقد لاقت بعثة الهلال استقبال حافل وكبير بمطار دبي، بعدها توجهت بعثة الهلال السوداني لفندق الإقامة بمدينة دبي، وصل مع بعثة الفريق لمدينة دبي المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، هذا وسيكون أو مران للهلال السوداني في دبي مساء اليوم الجمعة.

بعثة الهلال التي وصلت دبي اليوم الجمعة هي الفوج الأول وتكونت من 25 فرد منهم 14 لاعب، على أن يصل الفوج الثاني خلال الساعات القليلة القادمة بعد نهاية مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري السوداني الممتاز، هذا ويذكر أن فريق الهلال يلتقي مع فريق الرابطة كوستي عصر اليوم الجمعة، ويخوض الأزرق المباراة بنجوم الصف الثاني، ويقودهم المدرب العام للفريق صلاح محمد آدم.

هذا ويلتقي الهلال والوصل يوم الثلاثاء القادم على ملعب زعبيل في مباراة قمة مرتقبة، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، يوم 30 أغسطس الجاري، من المرتقب أن تؤازر نادي الهلال في مباراة الوصل بدبي جماهير سودانية كبيرة وغفيرة.

موعد مباراة الهلال والوصل في البطولة العربية والقنوات الناقلة

بالتوفيق لكلا الفريقين.