أخبار الرياضة

الهلال يستهدف التعاقد مع قائد برشلونة قبل المونديال

آياتي خيري

من الواضح أن إدارة الهلال تسعى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوفها بشكل كبير من أجل مونديال الأندية، حيث أعلنت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي أظهر اهتماماً كبيرًا بضم حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، مستغلا اقتراب النادي الكاتالوني من التعاقد مع خوان جارسيا حارس إسبانيول.

صفقات الهلال قبل كأس العالم للأندية 2025

غموض موقف حارس البارسا

وقالت الصحيفة أن مستقبل الحارس الألماني أصبح غامضاً، بعد تعاقد برشلونة مع الحارس الشاب خوان جارسيا، والذي يُنظر إليه كجزء من خطة استراتيجية للمستقبل، ما قد يهدد مكانة تير شتيجن كخيار أول بين الخشبات الثلاث.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لم يتواصل بشكل رسمي مع شتيجن لإبلاغه بالتغيير المحتمل في دوره، إلا أن خطة النادي واضحة: الدقائق المضمونة لم تعد مضمونة، ووصول جارسيا يأتي في إطار بناء الفريق على المدى الطويل.

تير شتيجن

وبدأ اسم تير شتيجن يظهر للواجهة في سوق الانتقالات، حيث ربطته تقارير بصفقة تبادلية محتملة مع مانشستر يونايتد، تتضمن انتقاله مقابل المهاجم ماركوس راشفورد.

ووفق تقرير سبورت، فإن الهلال يضع تير شتيجن على رأس أولوياته، بعد أن أبدى في وقت سابق اهتمامًا بضم أليسون بيكر من ليفربول وإيدرسون من مانشستر سيتي.

وتسعى النادي السعودي للتعاقد مع حارس مرمى من الطراز العالمي ليخلف المغربي ياسين بونو، ويبدو مستعدًا لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع الحارس الألماني.


قد يهمك:

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.