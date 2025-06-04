الهلال يستهدف التعاقد مع قائد برشلونة قبل المونديال

من الواضح أن إدارة الهلال تسعى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوفها بشكل كبير من أجل مونديال الأندية، حيث أعلنت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي أظهر اهتماماً كبيرًا بضم حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، مستغلا اقتراب النادي الكاتالوني من التعاقد مع خوان جارسيا حارس إسبانيول.

غموض موقف حارس البارسا

وقالت الصحيفة أن مستقبل الحارس الألماني أصبح غامضاً، بعد تعاقد برشلونة مع الحارس الشاب خوان جارسيا، والذي يُنظر إليه كجزء من خطة استراتيجية للمستقبل، ما قد يهدد مكانة تير شتيجن كخيار أول بين الخشبات الثلاث.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لم يتواصل بشكل رسمي مع شتيجن لإبلاغه بالتغيير المحتمل في دوره، إلا أن خطة النادي واضحة: الدقائق المضمونة لم تعد مضمونة، ووصول جارسيا يأتي في إطار بناء الفريق على المدى الطويل.

تير شتيجن

وبدأ اسم تير شتيجن يظهر للواجهة في سوق الانتقالات، حيث ربطته تقارير بصفقة تبادلية محتملة مع مانشستر يونايتد، تتضمن انتقاله مقابل المهاجم ماركوس راشفورد.

ووفق تقرير سبورت، فإن الهلال يضع تير شتيجن على رأس أولوياته، بعد أن أبدى في وقت سابق اهتمامًا بضم أليسون بيكر من ليفربول وإيدرسون من مانشستر سيتي.

وتسعى النادي السعودي للتعاقد مع حارس مرمى من الطراز العالمي ليخلف المغربي ياسين بونو، ويبدو مستعدًا لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع الحارس الألماني.