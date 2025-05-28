الهلال يستدرك “علي لاجامي” ويوقعه في شباكه من مياه النصر ورونالدو في كأس العالم للأندية.. هل سيكون الزعيم؟

افتتح نادي الهلال السعودي موسم الانتقالات الصيفية بصفقة دفاعية من العيار الثقيل، حيث نجح في استدراك “علي لاجامي” وأوقعه في شباكه من مياه النصر، وما أدراك ما علي لاجامي، إنه اللاعب الدولي وفخر المنتخب السعودي الأخضر، والذي لم يتوصل لاتفاق مع ناديه النصر بعدما انتهت مدة تعاقده، في أبرز صفقات الانتقال الحر بموسم الميركاتو الصيفي قبل انطلاق كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية، والذي يشارك فيه “الزعيم”.

ينطلق كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو القادم، وحتى 13 يوليو، وهو الشئ الذي يجعل تواجد لاجامي بين صفوف الهلال في تلك المرحلة مهما جدًا، حيث وقع الهلال رفقة أندية كبيرة مثل ريال مدري، وباتشوكا وسالزبورج.

واكتفى “الهلال”بنشر تصميم لصاحب الـ 29 عاما، المدافع البارز، علي لاجامي، بمواقع السوشيال ميديا، مساء الثلاثاء، وكتب الحساب الرسمي للهلال “الدولي علي لاجامي، مدافع جديد في كتيبة الزعيم”.

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علي لاجامي في سطور

انضم “علي لاجامي” إلى صفوف النصر في موسم “2020-2021″، قادما من نادي الفتح، وتألق بقميصه، ونجح في الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني السعودي عام 2019.

وبالعودة إلى الوراء قليلا، نجد أن اللاعب الدولي كان يلعب في قطاع الناشئين لنادي الخليج، وبعدها تم تصعيده إلى للفريق الأول لنادي الخليج موسم 2015-2016، لكنه لم يستمر طويلا في الخليج، وتم بيعه إلى نادي الفتح الذي انتقل منه إلى النصر.

وبحسب مجلة “ترانسفير ماركت” فإن لاجامي خاض مع النصر 128 مباراة منذ انضمامه، سجل هدفين، وصنع 5 أهداف.

الدولي "علي لاجامي" مدافع جديد في كتيبة الزعيم ✍🏼🤩 أهلاً بك علي 💙 pic.twitter.com/viUR6UD9aP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 27, 2025

رونالدو قد يتعاقد مع هذا الفريق

ألمحت صحيفة ماركا الإسبانية، الأسبوع الماضي، إلى أن كريستيانو رونالدو قد جاءه عرض من نادي برازيلي سيشارك في كأس العالم للأندية، وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا النادي هو بوتافوغو.

ومن جانبه، فقد أبلغ رونالدو أعضاء صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة برغبته في عدم الاستمرار مع النصر، وهذا ما أكده الصحفي الإيطالي رودي جاليتي.

وكان رونالدو قد أكد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بطريقة ضمنية عن انتهاء وقت تواجده مع فريقه الحالي بقوله “انتهى هذا الفصل، القصة لا تزال قيد الكتابة.. شكرا للجميع”.

واستطاع كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عاما من تحقيق العديد من الإنجازات الفردية مع النصر، ومن أبرزها تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين بعد أن سجل أكثر من 30 هدفا خلال هذا الموسم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منح الإذن بفتح فترة انتقالات إضافية لجميع الأندية الـ 32 المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، قد ألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية انضمام “الدون” إلى أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وهنا يكون السؤال الذي لم يخطر على بال أحد؛ فهل يفعلها الهلال السعودي ويضم رونالدو إلى صفوفه قادما من النصر.. الإجابة ستوضحها الأيام القليلة القادمة.