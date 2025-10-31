الهلال يحسم ديربي الرياض أمام الشباب ويقترب من صدارة دوري روشن

انتهت منذ لحظات مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وتمكن الهلال من تحقيق فوز ثمين على نظيره الشباب بهدف دون رد، سجله النجم ماركوس ليوناردو في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، ليمنح “الزعيم” ثلاث نقاط غالية في مشواره نحو الصدارة.

⚽️ الهلال يواصل الضغط على النصر

رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر النصر صاحب الـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

📊 جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال

النصر – 18 نقطة الهلال – 17 نقطة التعاون – 15 نقطة القادسية – 14 نقطة الأهلي – 13 نقطة نيوم – 13 نقطة الخليج – 10 نقاط الاتحاد – 10 نقاط الخلود – 9 نقاط الفيحاء – 8 نقاط الاتفاق – 7 نقاط الرياض – 7 نقاط الشباب – 6 نقاط الحزم – 5 نقاط الفتح – 5 نقاط الأخدود – 4 نقاط ضمك – 3 نقاط النجمة – بدون نقاط

