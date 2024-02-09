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الهلال يتوج بلقب كأس موسم الرياض 2023 – 2024 بعد فوزه على النصر بنتيجة 2-0

مصطفى الجوهري

فاز فَريق الهَلالُ السَّعُودِيُّ بِكأسِ مُوسِمِ الرِّيَاضِ بفوزه علي النصر، فِي لقَاءِ الفَرِيقَيْنِ مَسَاءَ الْيَوْمِ الْخَمِيسِ فِي خَتَامِ الْبَطُولَةِ عَلَى مُلْعَبِ مَوْلَعِ المُمَلَّكَةِ أَرِينَا.

في الدقيقة السابعة عشرة، سجل اللاعب الصربي سافيتش هدفًا لصالح فريق الهلال، وبعدها بمدة 13 دقيقة، أضاف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بدون تلقي أيهدف.

بفضل هذا الإنجاز، فاز الهلال بكأس موسم الرياض بعد حصده للمركز الأول في الدورة الثلاثية برصيد 6 نقاط.

فيما حقق النصر المرتبة الثانية في البطولة بثلاث نقاط، ولم يتمكن فريق إنتر ميامي الأمريكي من تحصيل أي نقطة.

من مباراة الهلال السعودي ضد النصر
من مباراة الهلال السعودي ضد النصر

تشكيل الهلال أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع، يشارك بالتشكيلة لودي، على البليهي، كوليبالي، وسعود عبدالحميد.

الوسط: سافيتش- روبين نيفيز- مالكوم.

خط الهجوم مكون من ثلاثة لاعبين: سالم الدوسري ، ألكسندر ميتروفيتش ، وميشايل ديلجادو.

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عن الكاتب:
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مصطفى الجوهري

كاتب مقالات رياضية محلية وعالمية ينتمي إلى العالم العربي. وُلدت في عام 1995 .

اتناول في مقالاتي القضايا الرياضية الساخنة، سواء كانت على الصعيد المحلي أو العالمي، واقوم بتقديم وجهات نظر موضوعية ومعاصرة.

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