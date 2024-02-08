الهلال يتقدم على النصر بثنائية في الشوط الأول من نهائي كأس موسم الرياض 2024

نجح فريق الهلال في التقدم على فريق النصر في الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة كأس موسم الرياض 2024 بثنائية نظيفة، في مباراة رائعة بين الفريقين شهدت تنافس وإثارة كبيرة.

أهداف الشوط الأول مباراة الهلال والنصر

وجاء الهدف الأول لنادي الهلال بأقدام اللاعب سافيتش في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وبعدها بدقائق وتحديداً في الدقيقة 29 تمكن سالم الدوسري من إضافة الهدف الثاني لنادي الهلال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الهلال على النصر بنتيجة هدفين دون رد.