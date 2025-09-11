أخبار الرياضة

الهلال يتقدم بطلب هام لإتحاد الكرة قبل مواجهة القادسية .. إعرف التفاصيل

قالت عدة تقارير صحفية أن إدارة نادى الهلال السعودي تقدمت بطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تواجد حكام أجانب خلال مباريات الفريق فى منافسات الدور الأول للدوري السعودي.

إنتصار مهم ضد الرياض

ونجح فريق الهلال في تحقيق انتصارا مهما أمام الرياض بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.

طلب عاجل

وفي هذا السياق، علقت صحيفة “اليوم” السعودية، إن الهلال قدم طلبا عاجلا قبل مباراة القادسية القادمة في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب الفريق.

وأكدت الصحيفة أن الطلب تضمن استقدام حكام أجانب للمباريات الخارجية خارج أرض فريق الهلال خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض طلب نادي أهلي جدة لتأجيل لقاء الهلال ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للموسم الكروي الجديد 2025 – 2026.

