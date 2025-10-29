الهلال يتجه لإقامة معسكر خلال هذا الموعد

قالت عدة تقارير صحفية أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفنى لفريق الهلال السعودي ، يناقش مع جهازه الفني ترتيبات إجراء معسكر خاص خلال فترة التوقف المقبلة التي تتوافق مع مشاركة المنتخب السعودي فى بطولة كأس العرب التى تقام خلال شهر ديسمبر المقبل في مدينة الدوحة القطرية.

ويتجهز نادي الهلال السعودي لمواجهة الأخدود غدا الثلاثاء ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن سيموني إنزاجي يفاضل بين تنظيم معسكر داخلي أو خارجي، يتضمَن مباريات تجريبية للحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعبين، ومنح فرصة اللعب لمن لم يشاركوا بانتظام، إضافةً إلى فرض برنامج غدائي خاص عليهم خلال فترة التوقف.

وتابعت الصحيفة أن فترة التوقف ستحسم القرار النهائي بشأن مكان المعسكر، والبرنامج التدريبي الكامل.

ويقتنص نادي الهلال المركز الثالث برصيد 14 نقطة، خلف ناديي النصر والتعاون بفارق نقطة وحيدة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

كان الجهاز الفنى لفريق الهلال السعودي قد أجرى فحوصات طبية لـ سالم الدوسري قائد الفريق للتأكد من جاهزيته قبل مواجهة الأخدود في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين.