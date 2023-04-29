كبير آسيا “الهلال السعودي” في مواجهة فريق أوراوا الياباني في مباراة “ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا”

يستعد فريق الهلال السعودي لكرة القدم، لمواجهة فريق أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الـ 41، حيث يهدف الفريق السعودي إلى الحفاظ على لقبه في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، عندما يلتقي الفريقان على أرض ملعب الملك فهد الدولي “الدرة” في العاصمة الرياض.

موعد مباراة الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة

يبدأ لقاء الهلال وأوراوا في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل أحداث المباراة على عدة قنوات فضائية بما في ذلك Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

مباراة الهلال وأوراوا

يتطلع الهلال إلى الفوز في الشوط الأول، وذلك بفضل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع ليحقق ميزة له في اللقاء الحاسم، وسيتم خوض مباراة الإياب في 6 مايو المقبل في طوكيو، العاصمة اليابانية، ويعتمد الهلال، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، على أفضل لاعبيه المحترفين المحليين والأجانب، بما في ذلك سلمان الفرج، سالم الدوسري، إيغالو، ماريغا، والحارس المميز عبدالله المعيوف، في سعيهم لتحقيق الحلم الآسيوي الخامس.

مشاركة الشلهوب في حفل رفع الكأس

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الموقع الخاص به، أن نجم فريق الهلال السعودي السابق، محمد الشلهوب، سيشارك في حفل رفع الكأس قبل انطلاق نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت، الذي سيجمع فريقه مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، وأضاف الاتحاد الآسيوي أن الجماهير ستعيش لحظة فريدة حين يدخل الشلهوب ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لرفع كأس دوري أبطال آسيا لعام 2022 وتقديمها للاعبين والجمهور قبل بدء المباراة.