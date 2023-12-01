الهلال والنصر.. نيمار يدعم الزعيم أمام العالمي (شاهد)

ظهر الدولي البرازيلي نيمار جونيور في صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشاهد مباراة فريقه الهلال أمام نظيره النصر، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الجاري.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أحد مواجهات منتخب بلاده السيلساو، ليتأكد غيابه عن الهلال لمدة طويلة.

تفاصيل الشوط الأول من ديربي الرياض بين الهلال والنصر

وانتهى الشوط الأول من ديربي الرياض بين الهلال والنصر بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة، حيث أضاع اللاعبين عدد من الفرص الخطيرة والمؤكدة للتهديف.

وكان الهلال قد بدأ ديربي الرياض بالضغط العالي على النصر، حيث أضاع لاعبي الأزرق عدد من الفرص المؤكدة للتهديف.

في المقابل، كان النصر يبدأ الهجمات من الخلق للأمام، حيث شكلت خطورة كبيرة على مرماه، فقد كان الهلال سيسجل أول أهداف المباراة بعد خطأ حارس مرمى العالمي.

وبدأ الهلال ديربي الرياض، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، محمد البريك.

الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش

فيما كان تشكيل النصر خلال مباراة الهلال؛ كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

وحال انتهى ديربي الرياض بين الهلال والنصر بهذه النتيجة فإن الزعيم سيستمر في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، بينما يحل النصر في المركز الثاني ب 35 نقطة.