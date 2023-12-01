الهلال والنصر.. ميتروفيتش يقود الزعيم للفوز على العالمي في ديربي الرياض المثير (شاهد الإثارة)

حقق الهلال السعودي فوزًا مثيرًا على نظيره النصر بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم.

انتهى الشوط الأول من ديربي الرياض بين الهلال والنصر بالتعاظل السلبي بدون أهداف، على الرغم من الأهداف الكثيرة التي أهدرها لاعبي الفريقين خلال هذه المواجهة.

وحمل الشوط الثاني إثارة كبيرة، حيث تقدم سافيتش في النتيجة للهلال في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

بينما أضاف المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وعاد المهاجم الصربي ليسجل الهدف الثالث للهلال والثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتلقى علي البليهي، لاعب الهلال، بطاقة حمراء، بعدما احتفل بالهدف الثالث للزعيم، الأمر الذي اعتبره جكم المباراة مُهين بالنسبة لجماهير ولاعبي النصر السعودي.

بينما شهدت المباراة اعتراض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بعدما أحرز هدف ليقرر حكم الراية احتسابه تسللًا، مما جعل الجهاز الفني للعالمي يُظهرون الهاتف المحمول للحكم الرابع ليؤكدون بإن الهدف صحيح وليس تسللًا.

بهذه النتيجة، يرفع الهلال رصيده للنقطة 41 في صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، بينما يتجمد رصيد النصر عند النقطة 34 في الوصافة.

فيديو أهدف الهلال والنصر

هدددددف!⚽

رأسية ميتروفيتش تعزز تقدم الهلال بالثاني 🤩🔥 الهلال 2 × 0 النصر ⁧#Hilal_Nassr#الهلال_النصر | ⁦#النصر_الهلال pic.twitter.com/Z80O8Ym4pY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023