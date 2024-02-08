الهلال والنصر.. موعد الديربي المثير والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمواجهة قوية ومثيرة، والتي تجمع النصر بنظيره الهلال، ضمن منافسات نهائي كأس موسم الرياض لهذا الموسم 2023/2024.

مشوار الهلال والنصر في كأس موسم الرياض

نجح الهلال في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4/3، في المباراة التي شهدت غياب عدد كبيرة من نجوم الزعيم، بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا قطر 2024.

بينما استطاع النصر تحقيق فوزًا كبيرًا على ميسي ورفاقه بنتيجة 6/0، في مباراة شهدت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الموقعة المثيرة.

ويرغب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر في تحقيق الفوز على مواطنه خورخي جيسوس، مدرب الهلال، وذلك من أجل الثأر من المواجهة الماضية في دوري روشن السعودي.

🟣🎥 تقرير خاص | الهلال والنصر يتنافسان على لقب كأس موسم الرياض عندما يلتقيان في آخر ِمواجهات البطولة على ملعب المملكة أرينا في ديربي الرياض

🎙️ تقرير | صفوان أبو شنب @shanabs pic.twitter.com/cMIZqGotem — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 7, 2024

فقد تعرض العالمي الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل وإلغاء هدف لرونالدو يراه كاسترو صحيحًا.

بينما يبحث خورخي جيسوس عن الفوز في مباراة اليوم الخميس، وتأكيد التفوق على النصر ،بعد الفوز في ديربي روشن بثلاثية نظيفة.

اخر مباراة بين الهلال والنصر

سافيتش هدف + اسيست

ميترو هدفين

الدعس على اصوله@Farsm0@m6tpr pic.twitter.com/U3D4g0pZDC — عُـمَـرُ صلوا على النبيﷺ (@OMAR__551) February 8, 2024

الهلال والنصر.. موعد الديربي

ينطلق ديربي الرياض بين الهلال والنصر في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، في المباراة التي يشهدها ملعب ملعب المملكة، معقل العالمي الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة ومتعة كبيرة، على غرار مواجهات الفريقين خلال المباريات الماضية.

القنوات الناقلة لديربي الرياض بين الهلال والنصر

تُنقل مواجهة الهلال أمام النصر عبر عدد من القنوات منها شبكة “ssc” السعودية، والرياضية، وشبكة “بي إن سبورتس” القطرية وعدد آخر من القنوات.