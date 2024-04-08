بنزيما وحمدالله يمنحان الاتحاد التأهل لنهائي السوبر السعودي.. شاهد الأهداف

نجح اتحاد جدة في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

تفاصيل صعود اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي

جاء تأهل اتحاد جدة بعدما حقق الفوز على الوحدة بهدفين نظيفين أحرزهما الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله.

ومن المقرر أن ينتظر الاتحاد الفائز من مواجهة الهلال والنصر، والتي ننطلق في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين.

ويتوقع جمهور كرة القدم السعودية أن تشهد مباراة الهلال والنصر ندية ومتعة كبيرة، خاصة وأن الثنائي يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين بالنسبة للهلال السعودي سالم الدوسري ومالكوم وسافيتش، بينما على صعيد تشكيلة النصر فيمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني وبروزوفيتش.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مواجهة على نظيره النصر في دوري روشن السعودي، حيث انتهت بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم.

ويأمل الثنائي البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال، ولويس كاسترو، مدرب النصر، في تحقيق كل منهما الفوز، مما يجعلها مواجهة قوية ومثيرة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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