الهلال والنصر.. شوط أول مثير في ديربي الرياض (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مواجهة الهلال أمام نظيره النصر السعودي بالتعادل السلبي 0/0، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن للموسم الجاري 2023_2024.

وشهد الشوط الأول من ديربي الرياض إثارة كبيرة، حيث أضاع الفريقين عدد من الفرص المحققة للتهديف.

بدأ الهلال الشوط مهاجمًا، حيث أضاع لاعبوه فرص خطيرة محققة للتهديف، بينما لجأ النصر للتمركز الدفاعي من أجل التأمين الدفاعي، لكن مع مرور الوقت بدأ يبادل الزعيم الهجمات.

وقام لاعبي النصر بإهدار فرص محققة للتهديف أيضًا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أهداف ضائعة من الهلال والنصر

وكان الهلال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري.

الهجوم: ميشايل ديلجادو، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش

بينما بدأ النصر المباراة بهذا التشكيل:

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس.

الوسط: سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

يذكر أن الهلال قبل بداية المباراة كان يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 38 نقطة، بيننا يحل النصر وصيفًا ب 34 نقطة.

في سياق متصل، كان المدرب البرتغالي خورخي جيسوس قد تحدث في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مواجهة النصر اليوم الجمعة، أنه يرغب في الثأر والانتقام.

وأكد جيسوس أنه يرغب في تحقيق الفوز خلال ديربي الرياض، حيث قال: “أريد الثأر”.

لا يُريد سِوى الانتقام! متصدر الدوري ✅

الاقوى دفاع ✅

الاقوى هجوم ✅

الأكثر استحواذ ✅

الاكثر خلق فرص ✅

الاكثر تسديد ✅

الاقل استقبالا للتسديدات ✅

الاكثر كلين شيت ✅ انتقدنا جيسوس سابقًا، لكن الان وُجب الانصاف

تحية كبيره لـ سيد المدربين 💙

pic.twitter.com/xWZ8o4IqQK — بزبلو . (@IBZBLUE) November 25, 2023

جاء سبب رغبة جيسوس في الثأر من النصر، بعدما تعرض فريقه للخسارة من العالمي في أخر مواجهات الفريقين، في المباراة النهائية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية”، حيث نجح كريستيانو رونالدو في قيادة الأصفر لتحقيق الفوز على الزعيم بنتيجة 2/1 في نهائي المسابقة، ليحقق الأسطورة البرتغالية لقب البطولة العربية في بداية الموسم الجاري.

وكان المدرب البرتغالي قد فشل في تحقيق الفوز على النصر، بعدما نجح رونالدو في العودة في النتيجة وتحقيق الفوز، ليعم الحزن والغضب على جماهير النصر، بعد تفوق العالمي على الأزرق وتحقيق أول بطولة لرونالدو على حساب الهلال.

وتعاقد الهلال مع نجوم من العيار الثقيل وعلى رأسهم؛ المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار جونيور والسنغالي كاليدو كوليبالي بجانب تواجد مالكوم.

في حين ضمت إدارة النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما قام بفسخ تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، والتعاقد مع السنغالي ساديو ماني والثلاثي أليكس تيليس وفوفانا وبروزوفيتش، إلى جانب تواجد البرازيلي تاليسكا، والذي يتمتع بقدرات فنية كبيرة.