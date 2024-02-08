الهلال والنصر.. شاهد هدفي الزعيم في مرمى العالمي بكأس موسم الرياض

انتهى الشوط الأول من مواجهة الهلال أمام النصر في المباراة الأخيرة من كأس موسم الرياض، والتي سيتحدد من خلالها الفريق الفائز باللقب.

ونجح الزعيم في السيطرة على مجريات الشوط الأول من المباراة، حيث سجل هدفين عن طريق سافيتش وسالم الدوسري، كما قام حكم المباراة بإلغاء هدف خلال مجريات الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وشهد الشوط الأول جماعية كبيرة من جانب الهلال، قابلها عشوائية وفردية كبيرة من النصر، حيث كان لاعبي الزعيم يضغطون بقوة على حامل الكرة من العالمي، مما كان يدفع اللاعبين لفقدان الكرة بسهولة كبيرة.

الهلال والنصر.. أهداف الشوط الأول من المباراة المثيرة

ومن المتوقع أن يقوم المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تغييرات كبيرة خلال الشوط الثاني، حيث سيكون هناك تعليمات من لاعبي خط الوسط والمهاجمين بضرورة الضغط بقوة على دفاع الهلال، بالإضافة إلى إلتزام المدافعين بضرورة رقابة سافيتش وسالم الدوسري.

في المقابل، يُتوقع أن يلجأ خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال، للاعتماد على التراجع وتأمين النتيجة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة لزيادة أهداف الزعيم خلال المباراة.