الهلال والنصر.. جيسوس ينجح في الثأر وكاسترو يفشل في تأكيد التفوق (تقرير بالفيديو)

حقق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره النصر السعودي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة ال 15 من عمر الدوري السعودي “روشن” لهذا الموسم.

ونجح الهلال في الابتعاد بصدارة الدوري السعودي لهذا الموسم، حيث يحتل المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما يحل النصر في الوصافة ب 34 نقطة.

تفاصيل مباراة الهلال والنصر المثيرة

بدأ خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي ديربي الرياض، بالتشكيل التالي:

ياسين بونو، في حراسة المرمى.

وتواجد الرباعي؛ سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، محمد البريك، في خط الدفاع.

بينما تواجد في خط الوسط، كل من: روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري.

وقاد الثلاثي؛ ميشايل ديلجادو، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، هجوم الزعيم أمام النصر.

في المقابل بدأ لويس كاسترو، المدير الفني للنصر موقعة الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس.

بينما الوسط: سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

فيما الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

بداية المباراة

كانت بداية المباراة قوية للغلية، حيث مارس الهلال الضغط العالى من بداية المباراة على دفاعات النصر، مما جعل هناك حالة من الارتباك لدى لاعبي دفاع النصر، حيث أدى ذلك إلى أخطاء كثيرة من قبل مدافعي العالمي.

بينما منح كاسترو تعليماته للثنائي فوفانا وبروزوفيتش بضرورة مساعدة قلبي الدفاع في الخروج بالكرة، وءلك لمواجهة الضغط الذي كان يقوم به جيسوس على لاعبي النصر.

وأضاع لاعبي الفريقين عدد من الفرص الخطيرة خلال الشوط الأول، مما جعل هناك تعادلًا سلبيًا 0/0 في الخمس وأربعون دقيقة الأولى من زمن المباراة.

فيما جاءت الإثارة في الشوط الثاني من المباراة، حيث تحرر لاعبي النصر من الضغوط، لكنهم تلقوا هدف من خلال رأسية سافيتش، والذي وضع الكرة على يمين حارس النصر، ليُعلن تقدم الزعيم على العالمي في النتيجة.

واستطاع رونالدو تسجيل هدف التعادل، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم الراية احتسبه متسللًا، ليؤكد على ذلك حكم تقنية الفيديو، مما جعل حكم الساحة يقرر عدم احتساب الهدف، وسط دهشة من الدون البرتغالي.

ولم ينجح كاسترو في إدراك هدف التعادل بعد إلغاء هدف رونالدو، حيث تصدت دفاعات الهلال للمحاولات التي قام بها لاعبي النصر.

واستطاع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش تسجيل هدفين متتاليين في الدقائق 89.

وتحصل علي البليهي، لاعب الهلال على بطاقة حمراء من حكم المباراة، بعدما قام باستفزاز جماهير النصر، عقب تسجيل ميتروفيتش هدف الثاني لميتروفيتش.

🚨🚨🚨 البليهي طُرد بسبب أنه لا يرى جمهور النصر. pic.twitter.com/wvO8s9U7cz — منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) December 1, 2023

بينما في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3/0.

إعلامي سعودي يتغني بفوز الهلال على النصر

عبدالرحمن الحميدي: الهيمنة في تاريخ الزعيم.. إرث

والهزيمة في مسلماته وعاداته .. حنث

ديربي الأرض يؤكد .. الهلال زعيم هذه الأرض@A_AlHameedi#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/Ih8VLxTomm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023

ملخص ديربي الرياض بين الهلال والنصر