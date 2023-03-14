الهلال والفتح أيهما يقصى الأخر في لقاء الثأر والقنوات الناقلة بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي الهلال والفتح اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يأتي هذا اللقاء والعنوان الأبرز له هو لقاء الثأر، حيث سوف يسعى الزعيم صاحب البطولات والإنجازات محلياً ودولياً، إلى الثأر من الهزيمة التي منى بها من فريق الفتح في الجولة الثامنة عشر بدوري روشن السعودي، حيث انتهت هذه المباراة بفوز الفتح على الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف وكان ذلك يوم الاثنين الماضي.

موعد مباراة الهلال والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:-

أنهى فريق الهلال كل استعداداته من أجل خوض مباراة الثأر ضد فريق الفتح، حيث أن أي نتيجة غير الفوز بالنسبة له سوف تؤدي إلى خروجه خالي الوفاض من أغلي البطولات، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة للمباراة:-

سيتم نقل مباراة الهلال ضد الفتح في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عبر قنوات SSC الرياضية السعودية بتقنية HD المشفرة، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي عرب سات فقط، ويمكن ضبط التردد من خلال الجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4

حيث تقوم قنوات SSC بنقل مباريات دوري روشن السعودي، والبطولات المحلية في المملكة، بالإضافة إلى البطولات الأسيوية التي تشارك فيها المملكة.

يذكر أن الزعيم حصل على كأس الملك ثماني مرات بالمناصفة مع فريق الاتحاد، غير أنه لم يحصل على تلك البطولة منذ نحو عامين، حيث خسر النسخة السابقة بعد تلقي الهزيمة من فريق الفيحاء بضربات الترجيح.