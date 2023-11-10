الهلال والتعاون.. أهداف تعزيز صدارة الدوري السعودي للزعيم (فيديو)

حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره التعاون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي.

سيطر الهلال على مجريات المباراة، لكن الأهداف جاءت متأخرة، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 80 عن طريق المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش.

هدف ميتروفيتش في مواجهة التعاون

بينما أضاف الهدف الثاني للزعيم اللاعب محمد كانو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

جاء فوز الهلال على نظيره التعاون بعد السيطرة التي شهدتها المباراة من جانب الزعيم، فقد وصلت نسبة الاستحواذ ل 64%، بينما استحوذ التعاون على الكرة بنسبة 36%.

هدف كانو في مواجهة التعاون

ووصل الهلال للنقطة 35 في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الرابع.

ويستمر الهلال السعودي في تقديم مستويات مميزة وكبيرة، حيث أصبح متصدرًا للدوري الأقوي في المنطقة العربية، بينما جاءت نتائجه مميزة للغاية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أقترب من الصعود للدور المقبل.