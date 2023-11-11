الهلال والتعاون.. أرقام مرعبة للصربي ميتروفيتش مع الزعيم (تقرير بالفيديو)

يستمر المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش تقديم المستويات المميزة مع الهلال السعودي، منذ انتقاله للزعيم قادمًا من فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقاد ميتروفيتش فريقه الهلال للفوز على التعاون بنتيجة 2/0، في المباراة التي شهدت سيطرة شبة تامة من قبل لاعبي الهلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

فقد أحرز المهاجم الصربي الهدف الأول في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما أضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

واستمر الهلال السعودي في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بعد الفوز على التعاون، فيما يحل النصر في الوصافة ب 28 نقطة، لكن لديه مباراة اليوم أمام الوحدة.

أرقام مميزة للصربي ميتروفيتش مع الهلال

أثبت ميتروفيتش جدارته بقيادة هجوم الهلال السعودي منذ انتقاله للزعيم قادمًا من فولهام الإنجليزي، حيث ساهم في 20 هدف خلال 17 مشاركة، بعد تسجيله بالأمس أمام التعاون.

ونجح المهاجم الصربي من التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، حيث أحرز 4 أهداف خلال 4 مباريات سابقة بما فيهم لقاء التعاون بالجولة الماضية.

وأحرز صاحب ال 29 عامًا 17 هدفًا، بينما صنع 3 أهظاف، وذلك خلال 17 مباراة لعبها مع الهلال السعودي منذ بداية الموسم الحالي.

ويواصل ميتروفيتش ملاحقة كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم، حيث يمتلك الأسطورة البرتغالية 12 على رأس ترتيب الهدافين، فيما يحل ميتروفيتش في الوصافة ب 11 هدفًا.

ملخص مباراة الهلال والتعاون

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي تحت قيادة البرتغالي خورخي جيسوس يقدم مستويات قوية، بعدما صحح مسار الفريق، بعد المطالبات الجماهيرية برحيله قبل تحسين نتائج الزعيم.