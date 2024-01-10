الهلال والأهلي الأكثر تسجيلًا بالرأس في دوري روشن السعودي هذا الموسم

يتصدر الفريقين السعوديين “الهلال والأهلي” قائمة مميزة خلال الموسم الحالي من منافسات دوري روشن السعودي بعد أن تواجدوا على قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف عن طريق الرأس خلال منافسات البطولة.

احتفالية النجم ألكسندر ميتروفيتش بقميص الهلال-مصدر الصورة: موقع كورة بلس

وقام الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر الصفحة الرسمية للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي “X” بالحديث عن قائمة الفرق الأكثر تسجيلًا للأهداف عن طريق الرأس، حيث تواجد في صدارة تلك القائمة فريقي الهلال والأهلي برصيد 9 أهداف، وذلك بعد تألق بعض النجوم داخل الفريقين وعلى رأسهم فراس البريكان وألكسندر ميتروفيتش.

أكثر 5 فرق تسجيلًا بالرأس ⚽️ : الهلال & الأهلي : 9 أهداف

الوحدة : 8 أهداف

النصر : 7 أهداف

الشباب : 6 أهداف #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/glTA6zeo6Y — دوري روشن السعودي (@SPL) January 10, 2024

وتواجد في المركز الثاني كأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف عن طريق الرأس “نادي الوحدة” وذلك بعد أن تمكن من تسجيل 8 أهداف بالرأس، بينما حل في المركز الثالث نادي النصر السعودي والمحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 7 أهداف، أما نادي الشباب فهو يتواجد في المرتبة الرابعة برصيد 6 أهداف.

وتشهد منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم تألقًا كبيرًا لنادي الهلال السعودي بعد مرور 19 جولة، حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن ويتواجد في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة من خلال الانتصار خلال 17 مباراة وتعادل في مواجهتين فقط، وتألق مهاجمي الفريق وتمكنوا من تسجيل 59 هدفًا حتى الآن، بينما استقبلت شباك كبير آسيا حتى الآن 9 أهداف فقط بفضل تألق مدافعي الفريق.

بينما يحتل نادي النصر حتى الآن المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق 7 نقاط فقط عن نادي الهلال المتصدر، حيث تمكن نجوم نادي النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو من تحقيق الانتصار حتى الآن خلال 15 لقاء، بينما تعادل الفريق خلال لقاء وحيد، وتعرض للهزيمة في 3 مواجهات، وتمكن العالمي من إحراز 55 هدفًا، بيننا استقبلت شباك الفريق حتى الآن 23 هدف، ولهذا يطمح الفريق في التعاقد مع نجم مان يونايتد الإنجليزي “كارلوس كاسيميرو” من أجل تقليص عدد الأهداف التي يستقبلها الفريق.

أما نادي الأهلي السعودي فهو يتواجد في المرتبة الثالثة بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق 13 نقطة كاملة عن الفريق المتصدر “نادي الهلال”، حيث تعرض نادي الهلال للهزيمة هذا الموسم حتى الآن خلال 3 مباريات، بيتنا تعادل الفريق خلال 4 مباريات، بينما تمكن من تحقيق الانتصار خلال 12 مواجهة حتى الآن، واستطاع نجوم الفريق من تسجيل 41 هدف، بينما استقبلت شباك الفريق 19 هدف فقط حتى الآن.

ويتواجد في المركز الرابع بمنافسات دوري روشن السعودي نادي التعاون برصيد 34 نقطة فقط، حيث تعرض الفريق للهزيمة في 5 مباريات، بينما تعادل من قبل خلال 4 مواجهات، فيما تمكن الفريق من تحقيق الانتصار خلال 10 لقاء، واستطاع نجوم الفريق من تسجيل 32 هدف، فيما استقبلت شباكه 22 هدف فقط حتى الآن.