الهلال وابها.. نيمار يُثير الجدل عبر وسائل التواصل بعد فيديو الصراخ (شاهد)

تعرض الدولي البرازيلي نيمار جونيور، جناح برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق والهلال السعودي الحالي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما جعله يغيب عن الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي.

ويواصل نيمار خوض البرنامج التأهيلي، وذلك تحت إشراف جهازه الطبي، حيث يبحث عن العودة سريعًا للملاعب، لكن ما أظهره اللاعب في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، جعل جماهير العالمي ينتابها حالة من القلق.

تفاصيل فيديو نيمار المثير للجدل

شهدت أحد جلسات للعلاج الطبيعي، التي يخضع لها اللاعب صراخًا قويًا منه، بعدما قام أخصائي التأهيل بثني ركبته.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو يتألم بشدة خلال جلسة العلاج الطبيعي، بعد إصابته مع منتخب بلاده.

وظهر اللاعب في الفيديو وهو ممدد على طاولة للعلاج، ويبكي أثناء تواجد الأطباء، حيث رفع الطبيب قدمه المصابة، ليبدأ في الصرخ بشكل هستيري من شدة الألم.

لكن الأطباء لم يبالوا لصراخه، حيث ظلوا ممسكين بقدم اللاعب ويقومون بعملهم في العلاج الطبيعي.

فيديو صراخ نيمار أثناء العلاج الطبيعي

كثرت الاستفسار عن فيديو نيمار و زيادة المدى الحركي ( للثني ) … للأسف 😤❌ ليست إلا طريقه لا تمت للعلم و لا للمهنية بصله . – هذه الطريقة عنيفه للثني ممكن تزود الضغط على الركبة و حدوث إلتهابات لا يحمد عقباها . – مضاعفة حصول الخشونة لان الطريقة ممكن تجرح سطح الغضروف . – بالاخير… pic.twitter.com/HB4RN3SA7Z — abdulrahman albukhari (@abbdu_PT) December 20, 2023

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية سعودية أن خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال يبحث عن التواصل مع الأطباء الذين يُشرفون على حالة نيمار، حيث تسيطر حالة من القلق على المدرب البرتغالي بشأن حالة اللاعب.

وأوضحت أن جيسوس يرغب في تنفيذ برنامجًا تأهيليًا بشكل صحيح، وذلك حتى لا تتفاقم إصابته خلال الفترة المقبلة، جراء أخطاء يرتكبها الجهاز الطبي للاعب.

وشددت على أن مدرب الهلال السعودي سيطلب من الإدارة تغيير الجهاز الطبي الذي يشرف على حالة نيمار، حال كان تأهيل الدولي البرازيلي بشكل غير علمي وغير مدروس حتى لا يتسببوا في إنهاء مسيرة اللاعب الفنية.