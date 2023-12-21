الهلال وابها.. أهداف فوز الزعيم الكبير بسباعية (فيديو)

حقق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره أبها بسبعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024، في اللقاء الذي شهده ملعب فيصل بن فهد.

ونجح الهلال في السيطرة على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة لصالح الزعيم 68%، بينما كانت نسبة 32% لصالح أبها.

تفاصيل مباراة الهلال وأبها بالدوري السعودي

تقدم لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للهلال في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما ضاعف المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 25، من ركلة جزاء، بينما سجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

فيما عاد لاعب الوسط سافيتش ليُحرز الهدف الرابع في الدقيقة 79، وأحرز محمد كنو الهدف الخامس في الدقيقة 82 من زمن المباراة، بينما سجل نيفيز الهدف السادس في الدقيقة 86.

واستطاع سافيتش تسجيل الهدف السابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 7/0.

وأصبح الهلال أول نادي في تاريخ كرة القدم السعودية يصل للنقطة رقم 50 في 18 مباراة فقط

ترتيب الدوري السعودي

استطاع الهلال في التربع على قمة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة، فيما يحل النصر في الوصافة ب 37، لكن لديه مباراتين أقل من الهلال، حيث لعب 16 لقاء.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث ب 34 نقطة، والتعاون رابع ترتيب الدوري السعودي ب 34 نقطة.

أهداف مباراة الهلال وأبها

هدددددف!⚽

تسديدة سافيتش تعلن الهدف الأول للهلال ⚽🔥

الهلال 1 × 0 أبها

⁧#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/8h43yLCuae — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023

هدددددف!⚽

ميتروفيتش يسجل الهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء ⚽🔥

الهلال 2 × 0 أبها ⁧#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/qduyQVxRsC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023

هدددددف!⚽

كنو يؤكد تفوق الهلال بالهدف الخامس ⚽🔥

الهلال 5 × 0 أبها ⁧#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/LfxXUCiu7e — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023