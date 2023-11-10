الهلال متصدر.. ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

تشهد الجولة الـ 13 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة منافسات شرسة وقوية، فيما يحتل نادي الهلال قمة الدوري برصيد 32 نقطة، ثم يأت النصر في المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة، بينما الأهلي يستمر في الكفاح في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

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مباراة الاتحاد وأبها

واليوم تنطلق مباراة نادي الاتحاد السعودي مع نادي أبها وهو يشغل المركز السادس برصيد 21 نقطة، فيما يدخل فريق أبها المباراة بـ 13 نقطة فقط وهو في المركز الـ 12.

وتنطلق المباراة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفي ذات اليوم تنطلق أيضا مباراة كبيرة بين الهلال والتعاون على استاد الملك فهد الدولي في الرياض في الساعة الخامسة مساء اليوم.

وكانت نتائج مباريات أمس الخميس في الدوري السعودي كالآتي:

الطائي VS الخليج 1 – 3

الفتح VS الرياض 1 – 1

الأهليVS ضمك 2 – 2

الشباب VS الرائد 1 – 2

جدول ترتيب الدوري السعودي