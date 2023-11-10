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الهلال متصدر.. ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

أحمد مراد

تشهد الجولة الـ 13 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة منافسات شرسة وقوية، فيما يحتل نادي الهلال قمة الدوري برصيد 32 نقطة، ثم يأت النصر في المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة، بينما الأهلي يستمر في الكفاح في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي- الهلال متصدر

صورة- المصدر: تصوير آخرون

مباراة الاتحاد وأبها

واليوم تنطلق مباراة نادي الاتحاد السعودي مع نادي أبها وهو يشغل المركز السادس برصيد 21 نقطة، فيما يدخل فريق أبها المباراة بـ 13 نقطة فقط وهو في المركز الـ 12.

وتنطلق المباراة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفي ذات اليوم تنطلق أيضا مباراة كبيرة بين الهلال والتعاون على استاد الملك فهد الدولي في الرياض في الساعة الخامسة مساء اليوم.

الطائي والخليج من مباراة سابقة
صورة- المصدر: تصوير آخرون

وكانت نتائج مباريات أمس الخميس في الدوري السعودي كالآتي:

  • الطائي VS الخليج  1 – 3
  • الفتح VS الرياض 1 – 1
  • الأهليVS ضمك 2 – 2
  • الشباب VS الرائد 1 – 2

جدول ترتيب الدوري السعودي

المركز الفريق عدد المباريات عدد الانتصارات عدد التعادلات عدد الهزائم عدد الأهداف المسجلة عدد الأهداف المسجلة عليه فارق الأهداف النقاط
1 الهلال 12 10 2 0 32 8 24 32
2 النصر 12 9 1 2 33 14 19 28
3 الأهلي 13 8 2 3 26 19 7 26
4 التعاون 12 7 4 1 21 9 12 25
5 الفتح 13 7 3 3 29 20 9 24
6 الاتحاد 12 6 3 3 21 10 11 21
7 الاتفاق 12 6 3 3 19 14 5 21
8 الوحدة 12 5 1 6 22 24 -2 16
9 ضمك 13 3 6 4 20 19 1 15
10 الفيحاء 12 3 6 3 15 14 1 15
11 الشباب 13 4 3 6 16 21 -5 15
12 الخليج 13 3 4 6 13 19 -6 13
13 أبها 12 4 2 6 13 23 -10 13
14 الرياض 13 3 3 7 12 28 -16 12
15 الطائي 13 3 2 8 14 27 -13 11
16 الرائد 13 2 3 8 12 22 -10 9
17 الأخدود 12 2 2 8 8 19 -11 7
18 الحزم 12 1 4 7 14 30 -16 7

 

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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