الهلال في مأزق قبل مواجهة النصر المنتعش: 3 صدامات منتظرة في مباراة الثلاثاء

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض عندما يلعب الهلال في ظروف صعبة ضد النصر في قمة الدوري السعودي، والتي من المتوقع أن تشهد عدة صدامات وثنائيات بين بعض اللاعبين من الفريقين، فتعد هذه المباراة هي المفضلة للاعب الهلال المتألق سالم الدوسري، حيث اعتاد الدوسري التسجيل ضد النصر في المباريات السابقة، ومن جهة النصر فيعد تاليسكا هو أبرز نجوم العالمي عند مواجهة الهلال، فيعد النجمان سالم الدوسري وتاليسكا هما أبرز نجوم لقاءات الهلال ضد النصر في المواسم الماضية.

ويسعى زملاء رونالدو إلى الاستمرار في الضغط على الاتحاد المتصدر والاقتراب من قمة جدول الترتيب للظفر بلقب دوري روشن السعودي، بينما يدخل الأزرق المباراة ساعيا إلى الاستمرار في تفوقه التاريخي وكذلك الاقتراب من المركز الثالث الذي يشغله الفتح.

تفوق طفيف للهلال في المواجهات السابقة

شهدت اخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين تفوق لصالح الهلال برصيد 7 انتصارات، فحقق الهلال آخر فوز له على النصر برباعية نظيفة في 22 مارس 2023 في مباراة كبيرة بالدوري، سجل فيها كل من سالم الدوسري هدفين وماتيوس بيريرا وإيجالو بهدف لكل منهما، بينما حقق النصر 5 انتصارات كان آخرها في 16 ديسمبر 2021 بهدفين بتوقيع كل من تاليسكا وفينسنت أبو بكر، وتعادل النصر والهلال في 3 مباريات، كان آخر تعادل بين الفريقين في المباراة السابقة في 16 ديسمبر 2022 والتي سجل فيها الدوسري وإيجالو للهلال، بينما سجل للنصر كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب.

استطاع الهلال تسجيل 24 هدفا في شباك النصر على مدار ال 15 مباراة الماضية، بينما سجل النصر 22 هدفا فقط، وبالتالي يتفوق الهلال بشكل طفيف على حساب النصر في مباريات الفريقين السابقة مما يدعو جماهير الزعيم إلى التفاؤل.

مأزق للهلال قبل مباراته ضد النصر

يدخل الهلال المباراة في مأزق بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في المواجهات الثلاث الماضية حيث خسر من كل من الباطن والشباب وتعادل مع الطائي، وبذلك يدخل لقاء اليوم برصيد 46 نقطة في المركز الرابع حصدهم من 13 فوز و 7 تعادلات و 4 هزائم، وهو ما يضع ضغطا كبيرا على لاعبي الهلال في محاولة لمصالحة الجماهير بفوز قد يضع الفريق على الطريق الصحيح مرة أخرى.

أما النصر فيسير في الموسم الحالي بخطى ثابته بالرغم من التعادل الأخير أمام الفيحاء، لكن الفريق استطاع تحقيق ثلاثة انتصارات في آخر 5 مباريات حاصدا 53 نقطة من 16 فوز و 5 تعادلات وهزيمتين على مدار الموسم الحالي.

ثنائيات منتظرة في مباراة الهلال ضد النصر

ستشهد المباراة صدام بين عدة لاعبين على أرض الملعب والتي بالطبع سيتحدد من خلالها اتجاه سير اللقاء، حيث يتفوق الفريق الرابح في الثنائيات في النتيجة النهائية للمباراة في معظم الأحيان.

صدام المقدمة: رونالدو أم إيجالو

كريستيانو رونالدو أحد أبرز لاعبي البطولة هذا الموسم في مواجهة إيجالو الذي يعول عليه الهلال بشكل كبير في الهجوم، وعند المقارنة بين اللاعبين نجد شراسة هجومية لإيجالو بمساهمة تهديفية في 18 هدفا بواقع 16 هدفا و تمريرتين حاسمتين، بينما وعلى الجانب الآخر نجم هجوم النصر كريستيانو رونالدو فقد ساهم في 13 هدفا بواقع 11 هدفا وتمريرتين حاسمتين، أما من حيث الأداء الفردي فيتفوق رونالدو بتقييم 7.8 نقابل 7.4 لإيجالو.

معركة منتصف الملعب: الدوسري ضد تاليسكا

في منتصف الميدان يتواجد الثنائي تاليسكا وسالم الدوسري، ومن المعروف أن الفريق المسيطر على وسط الملعب يسيطر على المباراة بأكملها، وبالتالي يلعب الدوسري وتاليسكا دورا محوريا في اتجاه سير اللقاء.

عند الحديث عن الدوسري في تشكيل الهلال نجد أنه قد ساهم في 6 أهداف هذا الموسم بواقع 4 مرات للتسجيل وتمريرتين حاسمتين بينما يتفوق تاليسكا برصيد 17 مساهمة في أهداف النصر هذا الموسم وبواقع 16 هدفا وتمريرة حاسمة وحيدة، وبالتالي لا عجب في تقييم الدوسري ب 7.4 من قبل المحللين مقابل 7.9 لصالح تاليسكا.

خط الدفاع: لمن يكون التفوق

تجمع منافسة خط الدفاع بين سعود عبدالحميد المتألق في فريق الهلال ضد مدافع النصر الصلب نواف بوشل، عند النظر إلى أرقام اللاعبين نجد أن سعود يقوم بتدخلين حاسمين كل مباراة مقابل خمسة تدخلات لصالح بوشل من جهة النصر وهو ما يعكس تفوق بوشل في الصلابة الدفاعبة.

وفي اللعب النظيف يتفوق بوشل بعدم الحصول على أية بطاقات ملونة، بينما عوقب سعود عبدالحميد بالبطاقة الصفراء في ثلاث مناسبات، مما يعكس تفوق بوشل في اللعب النظيف، وجاء تقييم المحللين لكل من اللاعبين بواقع 7.1 لصالح سعود عبدالحميد مقابل 7.0 من نصيب بوشل.

توقعات المباراة وأبرز اللاعبين

تميل كفة التوقعات تجاه النصر في هذه المباراة على حساب الهلال، فبلغت نسبة توقع فوز النصر 53% مقابل 41% نسبة توقع فوز الهلال و6% لتعادل الفريقين، وعند الحديث عن أبرز اللاعبين المحتملين نجد أن كريستيانو رونالدو وإيجالو على قمة قائمة التوقعات الإيجابية في تلك المباراة لما قدمه اللاعبين لصالح فريقيهما في المباريات السابقة.

فمن المتوقع أن يعتمد رامون دياز على إيجالو بشكل كبير في مباراة اليوم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وعلى الجهة الأخرى سيعول النصر على كريستيانو رونالدو بهدف خطف الثلاث نقاط من فم الهلال.

موعد مباراة النصر ضد الهلال وكيفية حجز التذاكر

على ملعب استاد الملك فهد الدولي تنطلق صافرة بداية اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة مباشرة وحصريا على قناة SSC SPORT 1HD.

يمكنكم حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر من خلال تطبيق BLU حيث تقوم بتسجيل الدخول ومن ثم اختيار المباراة ومكان المقعد وطريقة الدفع ومن ثم تقوم بطباعة التذكرة بعد إرسالها لك.

ترتيب الدوري قبل لقاء الثلاثاء

في مقدمة جدول الترتيب:

يتصدر الاتحاد ترتيب الجدول برصيد 56 نقطة.

يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

ثم الشباب برصيد 50 نقطة في المركز الثالث.

يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

أما الفتح ففي المركز الخامس ب 38 نقطة.

وفي منطقة الهبوط يتواجد: