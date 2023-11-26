الهلال في الصدارة.. ملخص مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي موسم 2023/2024

شهدت الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت يوم السبت 25 نوفمبر 2023، إقامة 5 مباريات مثيرة، أبرزها قمة الهلال والحزم، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 9-0.

أهداف الهلال التسعة كاملًا 💙 pic.twitter.com/NotlAjlyZd — منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) November 25, 2023

ا لهلال 9-0 الحزم

لهلال 9-0 الحزم الفتح 0-1 الفيحاء

الأهلي 0-0 الشباب

الوحدة 3-1 الخليج

ضمك 4-2 أبها

التعاون 1-2 الرياض

الإتفاق1-1 الإتحاد

الطاى4-3 الرائد

النصر 3-0 الأخدود

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14

الهلال 38 نقطة

النصر 34 نقطة

الأهلي 27 نقطة

الإتحاد 25 نقطة

التعاون 25 نقطة

الفتح 24 نقطة

الإتفاق32 نقطة

الفيحاء 19 نقطة

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة (14) 🇸🇦 لا جديد .. الهلال يتصدر وحيداً ومنفرداً 🔵🔝 pic.twitter.com/Zhf0CKRQnE — سهم (@1SMi_) November 25, 2023

ملخص أحداث الجولة 14