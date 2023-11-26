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الهلال في الصدارة.. ملخص مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي موسم 2023/2024

معتز خليل

شهدت الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت يوم السبت 25 نوفمبر 2023، إقامة 5 مباريات مثيرة، أبرزها قمة الهلال والحزم، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 9-0.

  • الهلال 9-0 الحزم
  • الفتح 0-1 الفيحاء
  • الأهلي 0-0 الشباب
  • الوحدة 3-1 الخليج
  • ضمك 4-2 أبها
  • التعاون 1-2 الرياض
  • الإتفاق1-1 الإتحاد
  • الطاى4-3 الرائد
  • النصر 3-0 الأخدود

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14

  • الهلال 38 نقطة
  • النصر 34 نقطة
  • الأهلي 27 نقطة
  • الإتحاد 25 نقطة
  • التعاون 25 نقطة
  • الفتح 24 نقطة
  • الإتفاق32 نقطة
  • الفيحاء 19 نقطة

ملخص أحداث الجولة 14

  • واصل الهلال صدارته للدوري السعودي بعد فوزه الكبير على الحزم، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط عن النصر الوصيف.
  • حقق الهلال أكبر فوز في تاريخه بالدوري السعودي، متجاوزا الفوز السابق بنتيجة 8-0 على النصر عام 2016.
  • فشل الشباب في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ليتراجع إلى المركز 11 في جدول الترتيب.


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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