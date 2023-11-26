الهلال في الصدارة.. ملخص مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي موسم 2023/2024
شهدت الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت يوم السبت 25 نوفمبر 2023، إقامة 5 مباريات مثيرة، أبرزها قمة الهلال والحزم، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 9-0.
أهداف الهلال التسعة كاملًا 💙 pic.twitter.com/NotlAjlyZd
— منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) November 25, 2023
- الهلال 9-0 الحزم
- الفتح 0-1 الفيحاء
- الأهلي 0-0 الشباب
- الوحدة 3-1 الخليج
- ضمك 4-2 أبها
- التعاون 1-2 الرياض
- الإتفاق1-1 الإتحاد
- الطاى4-3 الرائد
- النصر 3-0 الأخدود
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14
- الهلال 38 نقطة
- النصر 34 نقطة
- الأهلي 27 نقطة
- الإتحاد 25 نقطة
- التعاون 25 نقطة
- الفتح 24 نقطة
- الإتفاق32 نقطة
- الفيحاء 19 نقطة
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة (14) 🇸🇦
لا جديد .. الهلال يتصدر وحيداً ومنفرداً 🔵🔝 pic.twitter.com/Zhf0CKRQnE
— سهم (@1SMi_) November 25, 2023
ملخص أحداث الجولة 14
- واصل الهلال صدارته للدوري السعودي بعد فوزه الكبير على الحزم، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط عن النصر الوصيف.
- حقق الهلال أكبر فوز في تاريخه بالدوري السعودي، متجاوزا الفوز السابق بنتيجة 8-0 على النصر عام 2016.
- فشل الشباب في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ليتراجع إلى المركز 11 في جدول الترتيب.
بـ 9 أهداف .. الهلال ينتصر على الحزم ✅#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/el5y1uSBOb
— SSC (@ssc_sports) November 25, 2023