الهلال ضد الفتح.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

يفتتح ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض أبوابه لاستضافة مباراة الهلال والفتح ضمن أهم مباريات اليوم في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يدخل الهلال مواجهة اليوم بكل قوة نحو تحقيق اللقب الرابع في تاريخه في مهمة لن تكون سهلة التخطي على الزعيم، خاصةً بعد الأداء المتذبذب منذ بداية الموسم، في حين يأمل فريق الفتح لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي.

مباراة الهلال والفتح اليوم

يدخل الهلال اليوم بعد أن حسم تأهله على حساب الاتفاق بأربعة أهداف نظيفة في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يدخل مباراة اليوم محتلاً المركز الرابع برصيد 36 نقطة، من تحقيق الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراتين، بينما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 32 نقطة من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في مواجهتين، وهزم في 8 مباريات.

الهلال ضد الفتح في ربع النهائي

ويدخل الهلال مباراة دور ربع النهائي بعد أن حقق فوز عريق عل. حساب فريق التعاون بأربعة أهداف دون رد في الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بينما يدخل الفتح قادماً من تعادل إيجابي أمام أبها بهدفين لمثلهما، في الجولة ذاتها.

قبل مواجهة اليوم بين الزعيم والفتح، تقابل الفريقان في 19 لقاء من قبل في جميع المسابقات، حقق خلالها الهلال الفوز في 14 مباراة، فيما لم يحقق الفتح سوى الفوز في لقاءين فقط، وسيطر التعادل على 3 مباريات، وآخر تلك المواجهات كانت في السادس من مارس الجاري والتي انتهت بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الهلال والفتح

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت 2023-03-14 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وفلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والثامنة بتوقيت مصر، والسودان، اليمن، كما تذاع مباراة الهلال والفتح عبر شاشات اس اس سي الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أعلنت عن تخصيص قناة اس اس سي سبورت 1 لنقل المباراة بجودة عالية، كما عينت إدارة القناة المعلق عبد الله الغامدي معلقاً على اللقاء.

تردد قناة ssc1 hd الناقلة لمباراة الهلال

القمرArabsat 2B 30.5 شرق

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.

قدمنا لكم تفاصيل تغطية مباراة الهلال والفتح، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار الخاصة بالفريقين حتى انطلاق صافرة البداية.