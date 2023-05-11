الهلال سيكون بلا أنياب أمام الوحدة في نهائي الكأس إذا غاب هذا اللاعب

في الوقت الذي يحسب فيه جمهور الهلال السعودي الساعات والدقائق من أجل مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، ومن ثم حصد اللقب؛ إذا بالشكوك تحيط حول إمكانية مشاركة أهم لاعب في الهلال في النهائي.

سالم الدوسري قد يغيب عن نهائي الكأس

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن مصادر خاصة بها، أن جناح الهلال سالم الدوسري قد تغيب عن رحلة الفريق إلى جدة من أجل مواجهة الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض الصحف تغيب اللاعب عن النهائي، أكدت بعض المصادر أن اللاعب يمر بوعكة صحية ربما تكون السبب في عدم قدرته على لعب المباراة المرتقبة.

مصادر "الرياضية":

تخلف سالم الدوسري لاعب #الهلال عن البعثة المغادرة إلى جدة، استعدادا للقاء نهائي #كأس_الملك أمام #الوحدة إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها. من ( @a_alhanyan )#الهلال_الوحدة https://t.co/bMK1Qb18MV — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 10, 2023

الهلال سيكون بلا أنياب أمام الوحدة

لا شك أن الهلال السعودي فريق كبير، لكن سالم الدوسري ليس لاعبا عاديا، بل يمثل قاطرة تسحب الفريق للأمام، وتصيب دفاع المنافسين بالتوتر.

وغيابه عن النهائي سوف يجعل الهلال بلا أنياب حقيقية أمام الوحدة، ولعل أكبر دليل على ذلك هو افتقاد الفريق له في النهائي الآسيوي، مما أدى إلى ظهور الهلال بلا حلول إبداعية أو أفكار فنية خارج الصندوق، أو لمحات مهارية تصنع الفارق.

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة

تقام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.