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الهلال سيكون بلا أنياب أمام الوحدة في نهائي الكأس إذا غاب هذا اللاعب

محمد مختار

في الوقت الذي يحسب فيه جمهور الهلال السعودي الساعات والدقائق من أجل مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، ومن ثم حصد اللقب؛ إذا بالشكوك تحيط حول إمكانية مشاركة أهم لاعب في الهلال في النهائي.

سالم الدوسري قد يغيب عن نهائي الكأس

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن مصادر خاصة بها، أن جناح الهلال سالم الدوسري قد تغيب عن رحلة الفريق إلى جدة من أجل مواجهة الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض الصحف تغيب اللاعب عن النهائي، أكدت بعض المصادر أن اللاعب يمر بوعكة صحية ربما تكون السبب في عدم قدرته على لعب المباراة المرتقبة.

الهلال سيكون بلا أنياب أمام الوحدة

لا شك أن الهلال السعودي فريق كبير، لكن سالم الدوسري ليس لاعبا عاديا، بل يمثل قاطرة تسحب الفريق للأمام، وتصيب دفاع المنافسين بالتوتر.

وغيابه عن النهائي سوف يجعل الهلال بلا أنياب حقيقية أمام الوحدة، ولعل أكبر دليل على ذلك هو افتقاد الفريق له في النهائي الآسيوي، مما أدى إلى ظهور الهلال بلا حلول إبداعية أو أفكار فنية خارج الصندوق، أو لمحات مهارية تصنع الفارق.

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة

تقام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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