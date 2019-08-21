الهلال السوداني يتراجع عن إقالة نبيل الكوكي.. لكن

تراجع مجلس إدارة نادي الهلال السوداني عن إقالة مديره الفني نبيل الكوكي، لكن قرار الإبقاء على الكوكي جاء حتى يقود المدرب فريق الهلال في مباراتي الإياب أمام رايون سبورت والوصل الإماراتي في بطولتي أفريقيا والعرب، حيث قرر مجلس إدارة الهلال عدم التجديد للمدرب التونسي، يذكر أن عقد نبيل الكوكي مع الهلال السوداني ينتهي بنهاية شهر أغسطس 2019 الجاري، هذا وقد عادت بعثة الهلال من دبي رسميا.

هذا ويلتقي الهلال السوداني خلال الساعات القليلة القادمة مع نادي رايون سبورت الرواندي في مباراة الإياب من الدور التمهيدي “دور 64” من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في رواندا قد شهدت التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، على أن يتقابل الهلال مع الوصل في إياب البطولة العربية على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان يوم 30 أغسطس الجاري، وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت بدبي شهدت خسارة الهلال بنتيجة 0-2.

ومن المرجح، أنه في حال نجاح نبيل الكوكي في قيادة الهلال السوداني لتخطي رايون سبورت بطل رواندا والوصل الإماراتي في البطولتين الأفريقية والعربية، أن يتم التجديد لهذا المدرب، لكن في حال خروج الهلال من أى البطولتين، سيبحث النادي العاصمي عن مدير فني جديد، ليقوده خلال الفترة القادمة الهامة، في ظل طموحات جماهيرية كبيرة.