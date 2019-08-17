الهلال السوداني يبدأ تدريباته بدبي.. ومدرب الوصل يدرس أسلوب لعب الأزرق

بدأ فريق الهلال السوداني تدريباته رسميا بدبي، أمس الجمعة، بمقر نادي الوصل على ملعب زعبيل الفرعي، وكان في استقبال فريق الهلال عند وصوله لمقر نادي الوصل رئيس النادي الشيخ راشد بهلول المهيري، وشاهد الجميع المعنويات المرتفعة للاعبي الهلال خلال المران، كما ظهرت على اللاعبين علامات الفرحة والسعادة، هذا وتتواصل تدريبات الهلال السوداني مساء اليوم السبت بنادي الوصل بدبي، هذا ومن المرتقب أن ينضم الفوج الثاني من بعثة الأزرق في الإمارات للتدريبات مساء الأحد، وذلك بعد فوزهم على الرابطة كوستي 1-0 في افتتاحية الدوري الممتاز.

هذا وقد بدأ نادي الوصل تدريباته اليوم السبت، بعد عودته من النمسا، حيث أقام معسكر تدريبي أوروبي هناك أستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ومن جانبه قام المدير الفني الروماني لنادي الوصل ريجيكامب بمشاهدة عدد من مباريات نادي الهلال الأخيرة، وذلك لدراسة أسلوب لعب الأزرق، ولمعرفة نقاط قوة وضعف الفريق.

هذا ويقام موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي، يوم الثلاثاء القادم على ملعب زعبيل بمدينة دبي، وهي مباراة الذهاب من دور 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال (كأس الملك محمد السادس 2020)، على أن تقام مباراة العودة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان يوم 30 أغسطس 2019.

مباراة الهلال والوصل القادمة في البطولة العربية الموعد وكل التفاصيل

بالتوفيق للهلال السوداني والوصل الإماراتي لتقديم مباراة كبيرة.