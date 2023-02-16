الهلال السوداني ضد الأهلي المصري..موعد اللقاء والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2023 

يستعد المارد الأحمر بقيادة المدير الفني المخضرم “مارسيل كولر” لخوض لقاء هام ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني، في اللقاء الذي سيقام على ملعب أم درمان.

وقد حصل لاعبي النادي الأهلي على راحة لمدة يومين “الاثنين والثلاثاء” عقب العودة من المغرب، حيث كان يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، وقد فشل المارد الأحمر في إحراز الميدالية البرونزية بعد الهزيمة من نادي فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين.

كيف تمكن المارد الأحمر من الوصول إلى دور المجموعات لدوري الأبطال ؟

إستطاع الأهلي المصري من الوصول لدور المجموعات، وذلك بعدما حقق الإنتصار على نادي الاتحاد المنستيري التونسي في الدور الـ 32 بنتيجة هدف نظيف خلال مباراة الذهاب بتونس، قبل أن يعود ويكرر انتصاره بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، ليضمن التأهل إلى دور المجموعات.

وقد أسفرت القرعة عن تواجد الأهلي المصري في المجموعة الثانية رفقة كلًا من “الهلال السوداني، القطن الكاميروني وصن داونز الجنوب أفريقي”.

توقيت مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي الهلال السوداني في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير 2023، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد الهلال السوداني

سوف يتم نقل مباراة الهلال ضد الأهلي على قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث أنها تقوم بنقل منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسند تحكيم اللقاء إلى الموريتاني “بيدا داهاني”.