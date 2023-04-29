تعادل الهلال السعودي مع أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

انتهت قبل قليل المباراة المنتظرة بين ناديي الهلال السعودي وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل مُنهما والتي نقلتها القناة الرياضية السعودية SSC Sport المفتوحة، وكان الهلال السعودي نجح بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أسيا بعد فوزه الساحق بنتيجة 0/7 على نادي الدحيل القطري، بينما نجح أوراوا الياباني بحجز تذكرة العبور للنائي بعد فوزه بنتيجة 1/3 على نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وشهدت المباراة سيطرة هلالية في خطوة لتسجيل الهدف الأول وقام لاعبي الهلال بتنفيذ هجمات مُتتالية في وسط الميدان إلى أن تمكن اللاعب سالم الدوسري بتسجيل الهدف الأول للهلال السعودي وكات الدوسري قد تعرض لاحقاً لـ بطاقة حمراء ستحرمه من المشاركة في مباراة الإياب، بعد هدف الدوسري تابع لاعبي الهلال ضغطهم لتسجيل الهدف الثاني، فيما اكتفى لاعبي أوراوا الياباني ببعض التمريرات في وسط الملعب من دون أي خطورة تُذكر على الهلال وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف وحيد.

ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبي الفريق الياباني تسجيل هدف التعادل وقد أثمرت جهودهم بعدة 7 دقائق بتسجيل هدف التعادل، وبعدها تبادل الطرفان الهجمات من دون وجود خطورة حقيقة ومع دخل الدقيقة 80 تعرض اللاعب سالم الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء.

واعتمد مدرب نادي الهلال في تشكيلته كل من:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى.

علي البليهي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، جانج هيون سو في خط الدفاع.

ميشيل، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان القرج.

إيجالو، ماريجا في الهجوم.

الجديد بالذكر أن استاد الملك فهد الدولي يتسع إلى 56450 مُتفرج وقد لاقت المباراة حضوراً جماهيراً كبيراً ويهدف الهلال السعودي إلى نيل اللقب للمرة الثانية على التوالي أسوة بنادي اتحاد جدة عندما حقق هذا الإنجاز ي في عامي 2004/2005