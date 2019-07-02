الهلال السعودي يُبلغ عموري بانضمامه إلى القائمة المسافرة إلى النمسا

إدارة نادي الهلال السعودي تُبلغ النجم الإماراتي عموري بالانضمام إلي معسكر النمسا في الوقت الذي تداول فيه العديد من الأخبار حول استمراره مع الهلال السعودي، وكانت هناك بعض الأقاويل التي ترددت أمس بإنضمام عموري إلي الزمالك المصري ويُصبح هو صفقة القرن التي تحدث عنها رئيس نادي الزمالك كثيراً في الإعلام خلال الأيام الماضية، وبعد قرار الهلال السعودي بخصوص سفر عموري مع الفريق في رحلة النمسا سيكون هناك تأجيل لموقف اللاعب من الاستمرار في صفوف الهلال من عدمه خلال الفترة القادمة، يُذكر أن اللاعب قد تعرّض لإصابة الرباط الصليبي خلال الموسم السابق ولم يُشارك اللاعب مع ناديه الحالي الهلال السعودي في مُباريات كثيرة.

صفقة فاشلة :

بعد إنضمام اللاعب عموري إلي الهلال السعودي قادماً من العين الإماراتي إصابته بالرباط الصليبي وصف بعض المحللين اللاعب بالصفقة الفاشلة التي لم يستفيد بها الهلال السعودي و إصابته بالصليبي كانت الثانية أي أن اللاعب تعرّض لهذه الإصابة الخطيرة التي تهدد مستقبل اللاعبين من قبل.

العميد يُدعم صفوفه :

في الوقت الذي ينتظر عشاق الهلال السعودي معرفة موقف عموري كان نادي الإتحاد السعودي يعلن إتمام صفقة لاعب الوحدة عبد الإله المالكي والذي أعلن العميد إنضمام اللاعب رسمياً عبر حسابه علي موقع تويتر، ويبدو أن الوحدة سيبدأ في بيع نجومه خاصةً بعد إستقالة المستشار تركي آل شيخ من الرئاسة الشرفية لنادي الوحدة السعودي الذي كان يضم الحارس المصري محمد عواد معاراً من نادي الإسماعيلي.