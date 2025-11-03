الهلال السعودي يواجه الغرافة القطري في قمة عربية بدوري أبطال آسيا للنخبة

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الغرافة القطري، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يحمل طابعًا عربيًا مثيرًا.

مشوار الفريقين في البطولة

حقق الهلال انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية على نسف قرشي الأوزبكي بنتيجة (3-2)، ليواصل عروضه القوية في البطولة القارية.

في المقابل، تمكن الغرافة القطري من الفوز على الشرطة العراقي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من المسابقة، ليحافظ على آماله في المنافسة على التأهل.

يوم المُباراة من ابرز مباريات اليوم 🇶🇦 الغرافة x الهلال 🇸🇦

🏆 دوري ابطال آسيا — الجولة (4)

🏟️ في الدوحــة

⏰ الساعـة 9:15 م

📺 Bein HD1

ترتيب المجموعة

يتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد أداء مميز منذ انطلاق البطولة، بينما يأتي الغرافة القطري في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، في ترتيب عام البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الهلال والغرافة اليوم

تُقام المباراة مساء اليوم الإثنين، على ملعب ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

8:15 مساءً بتوقيت القاهرة

بتوقيت القاهرة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

بتوقيت مكة المكرمة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة

يمكن متابعة اللقاء عبر: