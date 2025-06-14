الهلال السعودي ينافس الشباب على ضم محترف النصر المتألق في الصيفية

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول دخول نادي الشباب السعودي على خط المنافسة مع منافسه التقليدي، الهلال، لضم أحد نجوم نادي النصر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتخطط إدارة نادي النصر السعودي لعمل إحلال وتجديد شاملة على صعيد الفريق الأول الكرة القدم، من خلال رحيل بعض النجوم الأجانب وضم لاعبين جدد للمنافسة بقوة على البطولات الموسم المقبل.

وتتزامن مساعي الإدارة النصراوية، مع محاولة إقناع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الحالي 2025.

هل يرحل بروزوفيتش عن النصر السعودي؟

برز اسم النجم الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش، بين قائمة اللاعبين الذين ترددت أسماؤهم على قائمة الراحلين عن “العالمي” في الميركاتو الصيفي الحالي.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة الحالية للتعاقد مع لاعب وسط جديد يتمتع بقدرات دفاعية وبدنية أقوى، إضافة إلى أن يكون أصغر سنًا، لا سيما أن مارسيلو بروزوفيتش سيكمل عامه الـ33 خلال الموسم المقبل.

إنزاجي قد يسهل وصول برزوفيتش إلى الهلال

ونوهت التقارير الأخيرة بأن مارسيلو بروزوفيتش قد ينتقل إلى الهلال السعودي بعد تعاقد الأخير مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

والملاحظ أن سيموني إنزاجي يعرف إمكانات متوسط الميدان الكرواتي الدولي جيدًا، عندما أشرف على تدريبه، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر، في الفترة من 2021 إلى 2023.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، فإن مارسيلو بروزوفيتش لم يتلقَ أي شيء جديد من إدارة النصر السعودي بشأن مستقبله حتى الآن.

ونوه العصيمي بأن ناديي الشباب والهلال يتابعان من كثب مستقبل اللاعب الكرواتي المخضرم، ويرغبان في المنافسة على التعاقد معه هذا الصيف.

عقد بروزوفيتش الحالي مع النصر

ومن الجدير بالإشارة أن نادي النصر كان قد تعاقد مع النجم الدولي الكرواتي السابق، خلال الميركاتو الصيفي للعام 2023، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، بعقد يستمر إلى 3 أعوام حتى يونيو 2026.

ماذا قدم مارسيلو بروزوفيتش مع النصر؟

ومنذ ارتداء القميص النصراوي، لعب مارسيلو بروزوفيتش 84 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والقارية؛ نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، وقدم 18 تمريرة حاسمة.