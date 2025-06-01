الهلال السعودي يمنح صفقته المحتملة مهلة أخيرة للرد

قالت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي أعطى النجم البرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهلة لمدة أسبوع للرد على عرضها الرسمي، سواء بالموافقة أو الرفض.

وكيله يزور المملكة

وفي وقت سابق زار ميجيل بينهو، وكيل أعمال فرنانديز، العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، حيث تفقد منشآت النادي ومرافقه فى إطار التمهيد للتفاوض.

وطبقًا لتقرير صادر عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن إدارة الهلال أعطت ممثلين عن أسرة اللاعب 72 ساعة للرد على العرض، إلا أن المفاوضات شهدت بعض التعقيدات بسبب مشاركة اللاعب في جولة مانشستر يونايتد الترويجية بعد نهاية الموسم، والتي شملت محطات في هونغ كونغ وماليزيا.

وقالت الصحيفة أن عرض الهلال لنجم مانشستر يونايتد، البالغ من العمر 30 عامًا، يتضمن راتبًا يُعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليًا مع اليونايتد، والذي يُقدَّر بـ280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ما يجعله من بين أعلى اللاعبين أجرًا في العالم في حال قبوله العرض.

فرنانديز يدرس العرض

و يعكف فرنانديز على دراسة العرض الهلالي مع أسرته قبل اتخاذ قراره النهائي، الذي تنتظره إدارة النادي السعودي خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهلال لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للمشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو.

ويتواجد نادي الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.