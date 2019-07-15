الهلال السعودي يقترب من ضم لاعب القادسية هارون كمارا

دخل نادي الهلال السعودي على الطريق من اجل الظفر بجهود لاعب ونجم القادسية هارون كمارا ، حيث يعتبر اللاعب هدفاً لنادي الإتحاد السعودي، حيث يريد الأخير الفوز بالحصول على جهود اللاعب هارون، حيث ذكرت العديد من التقارير الرياضية في دولة المملكة عن تقدم إدارة نادي الهلال السعودي بطلب رسمي لنادي القادسية من أجل التعاقد مع هارون كمارا في سوق الإنتفالات الصيفي الحالي، ويرغب النادي في ان يدعم صفوفه في هذه الفترة من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والعالمية، وذلك بعد ان فقد النادي لقب بطولة الدروي في الموسم الماضي لصالح النصر في الجولة الأخيرة .

هارون كمارا لاعب القادسية

يعتبر نجم نادي القادسية هارون كمارا والبالغ مع العمر 21 أحد أبرز اللاعبين في الفريق، وقد تألق في الموسم الماضي مع نادي القادسية، وقد دفع العديد من أندية التوب للتفاوض مع النادي من اجل الحصول على خدمات النجم، وقد أحرز سبعة أهداف في بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي ، وقد أحتل القادسية في مراكز الهبوط، الأمر الذي آدى إلى هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى .

هذا ويأمل مدرب نادي القادسية بإستمرار نجمه المتألق هارون كمارا من أجل العمل سوياً في صعود الفريق إلى الدورى المحترفين السعودي، وقد طالب المدير الفني من قبل إدارة نادي القادسية في عدم التفريط بجهود نجمهم الأول، وضرورة تدعيم الصفوف من أجل العودة إلى دور الأضواء .