الهلال السعودي اقتربت إدارته بشكل كبير من إنهاء الاتفاق مع نادي الرائد على استعاره لاعب ومهاجم الفريق صالح الشهري لمدة عام واحد، حيث يدفع الهلال مبلغ يصل إلى حوالي 2 مليون ريال سعودي مع موافقة إدارة الهلال على إعارة لاعبين الفريق الأزرق ذعار العتيبي ومحمد الدوسري إلى نادي الرائد.

وتشير العديد من التقارير إلى أن إدارة نادي الرائد السعودي اشترطت على اللاعب حتى تتيح له الإنتقال على سبيل الإعارة إلى نادي الهلال السعودي تجديد عقده لمدة 3 مواسم بجانب الموسم الحالي.

ويذكر أن صالح الشهري من مواليد عام 1993 بدأ حياته الكروية داخل نادي الأهلي السعودي ثم انتقل بعد ذلك على سبيل الإعارة إلى نادي بيرامار البرتغالي ويعد الشهري من أبرز المهاجمين للسعوديين في الوقت الحالي.

الهلال السعودي يضم أمير كردي

في سياق أخر تمكن نادي الهلال السعودي من إتمام التعاقد مع لاعب نادي بانيونيوس اليوناني أمير كردي الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن لمدة 3 أعوام، تبدأ من الموسم الجديد حيث أكد النادي السعودي من خلال الصفحة الرسمية على تويتر انتهاء عملية التعاقد مع اللاعب، وذلك تمهيدا للمنافسة على بطوله كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ودوري أبطال أسيا.

ويبلغ أمير كردي من العمر 27 سنة، وهو من مواليد الرياض العاصمة السعودية كما أنه يحمل الجنسية اليونانية بجانب الجنسية السعودية، ولعب كردي بين صفوف نادي أهلي جدة في الفترة ما بين عام 2014 وحتى عام 2018