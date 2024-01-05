الهلال السعودي يقترب من خطف نجم النصر في الميركاتو الشتوي الحالي

تتواصل حالة الغموض المحيطة بمستقبل الظهير والجناح الأيسر السعودي، أيمن يحيى، مع نادي النصر، بعدما عرضًا جديدًا لتمديد عقده مع الأصفر العاصمي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية مؤخرًا، فإن أيمن يحيى رفض العرض الثاني المقدم من إدارة المصر السعودي، لتجديد عقده والذي رفع مدة العقد الجديد إلى 4 مواسم مقابل 2.5 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد.

واشتمل العرض الأول الذي قدمه جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، إلى أيمن يحيى، على التجديد مقابل 3 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد لمدة 3 مواسم.

وعلى إثر تلك التطورات يسعي الهلال إلى التعاقد بشكل مجاني مع نجم النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أنه لاعب واعد ويقدم مستويات رائعة.

ونشر الإعلامي الرياضي “خالد عبدالعزيز” المقرب من البيت الهلالي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” صورة لأيمن يحيى من تدريبات النصر وهو يرتدي طقم باللون الأزرق، مع عبارة: “لائق عليه الأزرق”.

لايق عليه الازرق pic.twitter.com/6wcylmbneD — خالد بن عبدالعزيز (@0ytrb) January 5, 2024

ويعد أيمن يحيى أحد العناصر التي يعتمد عليها البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، حيث طالب كاسترو بأهمية تجديد عقد يحيى.

وسيدخل يحيى الفترة الحرة من عقده التي تعني آخر 6 شهور في العلاقة بينه وبين النصر، بحلول 16 يناير الحالي ليصبح اللاعب حرًا في التوقيع لأي نادي بدون العودة لإدارة مسلي آل معمر.

ماذا قدم أيمن يحيى مع النصر هذا الموسم؟

ويجيد أيمن يحيى ببراعة كبيرة، اللعب في مركز الظهير الأيسر بجانب استخدامه كورقة رابحة في الجناح المهاجم كبديل سوبر للسنغالي ساديو ماني أو البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ولعب أيمن يحيى 16 مباراة مع النصر في الموسم الحالي 2023/2024 بواقع 8 مباريات في الدوري السعودي و4 مباريات في دوري أبطال آسيا، صنع خلالها تمريرة حاسمة.

وعلاوة على ذلك صنع يحيى تمريرتين في مباراة الملحق الآسيوي وشارك في 3 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدف وصنع تمريرة حاسمة.