الهلال السعودي يفقد خدمات سالم الدوسري في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تلقى نادي الهلال السعودي ضربة موجعة، بعد أن تأكد غياب الجناح المتألق سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم، عن المباراة المرتقبة التي يخوضها فريقه أمام الوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعتبر سالم واحدًا من العناصر الأساسية في كتيبة نادي الهلال، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وقد شارك اللاعب صاحب الـ31 عاما في 19 مباراة مع “الزعيم” بالمسابقات المحلية هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

الهلال السعودي يفقد خدمات سالم الدوسري

سالم الدوسري تعرض لوعكة صحية مفاجئة غاب على إثرها عن تدريبات الهلال يوم الثلاثاء، وذلك قبل 3 أيام من مواجهة الوحدة في نهائي الكأس، اليوم الجمعة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن سالم الدوسري غاب عن بعثة الهلال التي غادرت الرياض متجهة إلى مدينة جدة، التي تحتضن النهائي.

ومن الجدير بالذكر أن صحيفة الرياضية، سبق وأن ذكرت “الرياضية” نسبة غياب سالم الدوسري عن النهائي المرتقب تبلغ 90%، حيث ينتظر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، قرار الجهاز الطبي للفريق بشأن اللاعب.

ويأتي غياب سالم غاب عن مواجهة الوحدة، بعد استبعاده عن المباراة التي خسرها “الزعيم” بهدف دون رد أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي، وذلك للإيقاف بعد طرده في الذهاب الذي انتهى بالتعادل (1-1).

الهلال يواجه الوحدة في نهائي كأس الملك السعودي

ويحتضن ملعب “الملز” مباراة الهلال والنصر في كلاسيكو الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة بينما يتواجد الهلال في المركز الرابع بالترتيب وفي رصيده 49 نقطة بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.