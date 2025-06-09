الهلال السعودي يفاوض نجم السيتي قبل غلق قيد المونديال

تواصل إدارة نادي الهلال السعودي تكثيف مفاوضاتها مع عدد من الاهداف الهامة ضمن صفقاتها إستعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي يغلق القيد الأول لها بعد 48 ساعة من الآن، حيث قالت عدة تقارير صحفية أن إدارة الهلال السعودي بدأت فى مرحلة التفاوض مع البرتغالى برناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025

مجموعة الهلال

ويلعب نادي الهلال مواجهات كأس العالم للأندية في المجموعة الثامنة التى يتواجد بها ريال مدريد سالزبورج النمساوى وباتشوكا المكسيكى.

وعلق موقع ” footmercato “، المتخصص فى انتقالات اللاعبين، إن الهلال منذ خسارته لقب الدوري السعودي هذا العام أمام اتحاد جدة، قرر تنشيط سوق الانتقالات، وإحداث تأثير كبير، ولتحقيق ذلك قام بتعيين سيموني إنزاجي مدربًا للفريق.

عرضًا رسميًا

وتابع تقرير صادر عن الموقع أن إدارة الهلال قدمت عرضًا لضم برناردو سيلفا الذى كان محل اهتمام الدوري السعودي للمحترفين لعدة أشهر، ومع رغبة مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في تجديد الدماء قد يغادر سيلفا الفريق تدريجيًا.

ويرغب نادي الهلال في حسم دعم وتعزيز خط هجوم الفريق الأول قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية التي يستهلها بمواجهة ريال مدريد الإسباني في الـ18 من يونيو الجاري ضمن المجموعة الثامنة.

وحصد الهلال 75 نقطة، محتًلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي الذى توج به اتحاد جدة.