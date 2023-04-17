الهلال السعودي يفاوض جيرو .. الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة وقوية للتعاقد مع اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي ميلان الإيطالي الحالي، ويعتبر جيرو هو الخيار الأول لتدعيم خط هجوم الفريق السعودي، وتسعى إدارة الهلال السعودي لعمل تعاقدات قوية مع أسماء رنانة في عالم كرة القدم، وعلى ما يبدوا أن تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو سيكون له توابع وأثر على جميع الفرق في الدوري السعودي “روشن” بشكل عام ونادي الهلال بشكل خاص، وهو ما يتماشى مع طموحات المملكة في تطوير الدوري السعودي وجعله من أهم الدوريات على مستوى العالم، بجانب الاستثمار في عالم كرة القدم، ودخل الهلال في مفاوضات مع أكثر من لاعب، لكن الأقرب إلى الآن هو الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي الحالى.

أبرز إنجازات جيرو

حقق الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو العديد من الألقاب الجماعية على مستوى الأندية التي لعب لها، والانجازات الفرديه أبرزها مايلي:

مونبلييه

الدوري الفرنسي الدرجه الاولى (1).

الأرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي (3).

درع الاتحاد الإنجليزي (3).

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي (1).

دوري أبطال أوروبا (1).

ميلان

الدوري الايطالي (2021-2022).

المنتخب الفرنسي

كأس العالم 2018 (1).

كما حقق على المستوى الفردي:

لاعب العام في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية (2009-2010).

هداف الدوري الفرنسي الدرجة الثانية (2009-2010).

تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية (2009-2010).