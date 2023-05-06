الهلال السعودي يسقط أمام أوراوا الياباني ويخسر لقب دوري أبطال آسيا 2022-2023

بعد مباراة نهائية مثيرة، خسر فريق الهلال السعودي لقب بطولة دوري أبطال آسيا أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في لقاء إياب المباراة الأخيرة من النسخة الحالية للبطولة القارية لموسم 2022-2023، على أرضية ملعب سايتاما 2002، بمجموع المباراتين 2-1 لصالح الفريق الياباني.

انتهت مباراة الذهاب بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، التي أقيمت على ملعب “الملك فهد”، بنتيجة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الهلال السعودي في مباراة اليوم

افتقد اليوم فريق الهلال السعودي لخدمات لاعبهم “سالم الدوسري” بسبب إيقافه بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، وقد اختار مدرب الفريق رامون دياز التشكيلة التي خاضت مباراة اليوم ضد فريق أوراوا، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبد الله عطيف – محمد كنو – كاريلو – ميشيل ديلجادو – عبد الله الحمدان.

خط الهجوم: إيجالو.

دكة بدلاء الهلال:

محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، حمد اليامي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيغ، مصعب الجوير، صالح الشهري.

الصعوبات التي واجهت الهلال

تعرضت خطة الهلال السعودي لضربة موجعة بسبب غياب مهاجمهم النجم سالم الدوسري، الذي تلقى البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب بعد تسجيله هدفاً رائعاً لفريق الهلال.

هدف سالم الدوسري بصوت سمير المعيرفي pic.twitter.com/myPb9CTEt4 — اهداف كرة القدم (@HDnewss) April 29, 2023

غياب لاعب الوسط الأساسي سلمان الفرج بسبب الإصابة، مما شكل ضربة قوية لفريق الهلال.

الأمن الياباني يٌغضب جماهير الهلال

صُدمت الجماهير الهلالية بعدما تم رصد لقطة مؤثرة من ملعب سايتاما حيث تمت إزالة العديد من اللافتات الخاصة بالجماهير دون سبب واضح من قبل أجهزة الأمن في المدرجات.

فيما سُمح لجمهور أوراوا برفع لافتاته بصورة عادية، وذلك رغم احتوائها على العديد من العبارات الاستفزازية للفريق المنافس، وهو ما أثار استياء الجماهير الهلالية وعدم استيعابها لمثل هذا التمييز الذي شوهد علنًا في الملعب.