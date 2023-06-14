الهلال السعودي يسعى إلى ضم مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم بأغلى صفقة في تاريخ الأهلي

تم تقديم عرض مغرٍ للنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا لضم المدافع محمد عبد المنعم إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قدرت قيمة العرض بحوالي 12 مليون دولار، وهو أعلى عرض تلقاه النادي في تاريخه.

وعلى الرغم من تلقي الأهلي هذا العرض المغري، إلا أن إدارة النادي لم تتخذ قرارًا رسميًا حتى الآن بشأنه، يعتبر محمد عبد المنعم لاعبًا مهمًا في خط دفاع الفريق وبالتالي قد تحتاج الإدارة للنظر في أهمية اللاعب وتأثير رحيله على الفريق قبل اتخاذ القرار النهائي.

محمد عبد المنعم قدم أداءً مميزًا هذا الموسم وسجل هدفًا حاسمًا في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي الذي ساهم في فوز الأهلي باللقب القاري للمرة الحادية عشر في تاريخه.

يتعين على إدارة الأهلي التفكير جيدًا في هذا العرض الأغلى في تاريخ النادي ومراجعة العوامل المتعلقة بقدرة الفريق على تعويض رحيل محمد عبد المنعم والحفاظ على استقرار خط دفاعه، قرار بيع اللاعب سيكون نتيجة تقييم شامل للمصلحة الرياضية والمالية للنادي.

وكان قد حقق اللاعب محمد عبدالمنعم العديد من البطولات مع النادي الأهلي منذ صعوده إلى الفريق الأول وعودته من الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي بعد تألقه مع المنتخب المصري تحت قيادة المدرب كيروش في بطولة أمم أفريقيا.