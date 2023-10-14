الهلال السعودي يستأنف تدريباته الجماعية للعودة إلى دوري روشن السعودي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية استعدادًا لاستئناف المنافسات بالموسم الرياضي الحالي 2023/2024.

الهلال السعودي يستأنف تدريباته الجماعية

وتركزت الحصة التدريبية لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، على الجوانب اللياقية والفنية، وبدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني.

وفرض الجهاز الفني لنادي الهلال تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة قبل أن يختتم المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس المران بمناورة فنية.

واشتمل برنامج الفريق الأزرق يوم غد الأحد على: الوجود في مقر النادي عند تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما ستكون بداية المناورة أمام فريق “هلال 19” عند تمام الساعة الخامسة.

الهلال يلاقي الخليج في الدوري السعودي

ومن الجدير بالذكر أن الهلال سيلاقي ضيفه فريق الخليج، يوم الجمعة المقبل، والموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري 2023 ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين بالموسم الحالي 2023/2024.